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Буде справжня зима: в Україну йдуть потужні циклони

Анна Ярославська
10 лютого 2025, 10:42
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Найближчим часом Україна опиниться під впливом холодного повітря та північно-західного вітру.
Погода, зима
В Україну сунуть морози та сніг / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чи чекати снігу та морозу в лютому
  • Якою буде погода в Києві в останній місяць зими

Погода в Україні змінюватиметься, оскільки країна потрапила в холодну тилову частину циклону Julian. У найближчі 10 днів аномально тепла та безсніжна погода поступово зміниться на класичну зимову, з помірними морозами, подекуди зі снігопадами і хуртовиною.

Синоптик Віталій Постригань прогнозує суттєве зниження температури. У деяких регіонах випаде сніг.

відео дня

До 16 лютого погоду в центральній частині країни визначатиме потужний антициклон, який принесе холодне і сухе повітря. У цей період встановиться спокійна зимова погода, проте без істотних опадів, пише ТСН.

Синоптик зазначив, що відсутність снігу та дефіцит вологи можуть спричинити передчасний початок пожежонебезпечного сезону.

Погода на сьогодні

У понеділок, 10 лютого, на всій території України вдарили морози. Місцями температура повітря опустилася до -8 градусів. Вдень температура повітря становитиме від 0 до -2 градусів.

На Харківщині, Луганщині та Донбасі вдень очікується до 3 градусів морозу.

Погода в Україні 10 лютого
Погода в Україні 10 лютого / meteo.gov.ua

Погода на завтра

Вночі 11 лютого на більшій території України стовпчики термометрів опустяться до -7 градусів.

У Дніпропетровській області буде трохи тепліше - близько 3 градусів морозу.

Вдень очікуються невеликі морози - від -1 до -3. На Закарпатті потеплішає до +4 градусів.

Погода в Україні на 11 лютого
Погода в Україні 11 лютого / meteo.gov.ua

Погода в Києві

Синоптик Ігор Кибальчич розповів, що над Скандинавським півостровом найближчими днями сформується молодий антициклон, що сприятиме поширенню холодних повітряних мас на південніші широти. У результаті Україна опиниться під впливом холодного повітря та північно-західного вітру. Температура повітря поступово знизиться на 3 - 6 градусів.

Погода в Києві впродовж місяця буде досить комфортною та практично без опадів. Лише 23 лютого можливий дощ, а 26 числа - сніг.

Температура повітря очікується в межах -1...+5 °С вдень і -1...-7 °С вночі.

Погода на місяць - якою буде погода в Україні в лютому

Синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що в лютому зима нагадає про себе відчутним похолоданням, посиленням вітру та снігопадами.

"У період із 4 лютого до кінця першої декади збережеться тенденція поступового зниження температури повітря вночі до -5...-12°С, удень до -5...+1°С. Найхолодніше буде в період із 8 до 10 лютого", - розповів синоптик.

За його прогнозом, в Україні очікуються опади у вигляді дощу з переходом у сніг. Сніговий покрив буде незначним.

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, синоптик дав прогноз погоди на тиждень в Україні. У найближчі кілька днів переважатиме суха та прохолодна погода зі слабким вітром і високим атмосферним тиском.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Україні очікуються морози від -5 до -10 градусів уночі через домінування антициклону. На Закарпатті буде найтепліше - до +5+7 градусів, опадів не передбачається.

Тим часом в Україні не виключені аварійні відключення світла через сильне похолодання, яке накрило країну в другий тиждень лютого.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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