Найгірший сценарій для України: Тука про план Трампа щодо завершення війни

Не виключена реалізація менш сприятливого для України сценарію, каже Георгій Тука.

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Георгій Тука спрогнозував сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 241 ОБр ТРО

Ключове:

Трамп може звинуватити в початку війни Зеленського і Путіна

Не виключена реалізація менш сприятливого для України сценарію

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука прокоментував імовірний сценарій, який президент США Дональд Трамп може реалізувати для завершення війни в Україні.

Як підкреслив він під час чату в Главреді, найімовірніше можливі два ймовірні сценарії.

"Оптимістичний сценарій передбачає, що, коли Трамп побачить, що йому не вдається не те що встановити справедливий мир, а навіть просто зупинити бойові дії, він повернеться спиною до "друга Володимира" та відкриє шлюзи американської військової допомоги Україні", - каже експерт.

Водночас він не виключає, що також може бути реалізований менш сприятливий для України сценарій.

"Я не є знавцем психології Дональда Трампа, але думаю, що більш вірогідним є сценарій, за якого в Трампа буде наступна позиція: вони обоє (Зеленський і Путін, - ред.) винні, вони обоє недоговороздатні, тому нехай самі між собою з'ясовують стосунки, а США тут ні до чого", - додав Тука.

Дивіться відео - чат із Георгієм Тукою:

Переговори про припинення війни - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори. Диктатор дав сигнал російському суспільству, що війна триватиме і що РФ не планує найближчим часом брати участь у мирних переговорах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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