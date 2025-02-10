Усе почнеться через 2-3 роки: новий "реалістичний" прогноз про розпад РФ

Георгій Тука вважає, що процес розпаду Росії може початися раніше, ніж очікувалося.

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Коли почнеться розпад РФ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Що говорить Георгій Тука:

Розпад РФ є реалістичним процесом

Процес розпаду РФ може початися через 2-3 роки

Процес розпаду РФ може бути набагато ближчим, ніж здається. Він може розпочатися вже протягом найближчих 2-3 років. Про це під час чату на Главреді розповів колишній очільник Луганської ВЦА та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

Він переконаний, що процес дезінтеграції Росії може прискорити дотримання певної позиції США, Великої Британії, Франції, Німеччини, а також скоригована позиція Китаю.

"Це не означає, що одразу замість однієї Росії стане 38 "Россій", але процеси можуть початися. І поки що ніхто не може спрогнозувати, де може спалахнути: одні кажуть - у Чечні, інші - у Дагестані, треті - на Далекому Сході та в Сибіру", - каже Тука.

При цьому він вважає, що підштовхнути до цього можуть не етнічні протистояння, а економічні передумови.

"Там немає етнічних протистоянь - там суто економічні передумови. Люди, які живуть від Москви на відстані двох тижнів подорожі потягом, хочуть бути господарями своїх ресурсів, рішень і фінансів. І далеко не завжди вони погоджуються з тим, що чималу частину їм доводиться віддавати кудись туди, в центр, звідки вони нічого не отримують. А головне - саме звідти їм намагаються диктувати умови поведінки. Тому я вважаю розпад Росії абсолютно реалістичним сценарієм. Але ще рано "кидати чепчики в повітря", - додав він.

Дивіться відео з чатом Георгія Туки на Главреді:

Розпад РФ - останні новини

Раніше Главред повідомляв, у ЦПД розповіли про розпад РФ і назвали терміни. Контрольований поділ РФ відбудеться за двох важливих умов.

Також раніше колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун зазначав, що перемир'я потрібне насамперед Росії. Росії прогнозують колапс - фінансовий, енергетичний, житлово-комунальний, який може звалитися на неї вже в середині 2025 року.

Нагадаємо, Ягун зазначав, що Путіна можуть усунути одним із 3-х варіантів. Із Путіним може повторитися приблизно така сама ситуація, як була зі Сталіним, коли він у певний момент вирішив провести чистку серед найближчого оточення, вважає генерал-майор СБУ.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963 року, Київ) - український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 - 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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