РФ хоче перемир'я біля Костянтинівки: в ISW розкрили приховану мету Кремля

Аналітики вважають, що локальна пауза дозволить окупантам наростити сили на підступах до "поясу фортець".

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Чому Кремль обрав саме Костянтинівку / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, deepstatemap

Ключові тези:

Кремль наполягає на гуманітарній місії саме в Костянтинівці

Київ пропонував США 7-8 інших населених пунктів, РФ відмовилася

Пауза потрібна окупантам для накопичення сил

Країна-агресор Росія домагається, щоб наступна гуманітарна місія відбулася саме в Костянтинівці. Локальна пауза у боях дала б ворогу змогу посилити південний фланг "поясу фортець" і підготуватися до нових спроб захопити Костянтинівку та Добропілля. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують: за словами президента Володимира Зеленського, українська сторона передала Вашингтону перелік із семи-восьми окупованих населених пунктів, де гуманітарне перемир'я мало б сенс. Утім, у Кремлі всі ці варіанти відкинули.

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На думку експертів ISW, наполягання Москви на Костянтинівці - це спроба нав'язати США власну, викривлену версію подій на фронті.

Водночас російські війська, найімовірніше, використають тишу в місті та довкола нього, щоб стягнути туди людей і ресурси. Так уже сталося під час перемир'я в Олешках.

Чому перемир’я може охопити ширшу територію

В інституті звертають увагу, що режим тиші біля Олешок не обмежувався самим містом, а поширювався на значну частину Херсонського напрямку. Це було потрібно, щоб безпечно вивезти цивільних. Схожа логіка, ймовірно, діяла б і у випадку Костянтинівки: домовленість поширилася б і на сусідні території.

Аналітики переконані, що за такого сценарію Москва отримала б не лише гуманітарний, а й оперативний виграш.

"Ймовірно, російське військове командування планує скористатися локальним припиненням вогню в районі Костянтинівки, щоб зміцнити там свої позиції, а потім активізувати спроби захоплення "поясу фортець" з південного та південно-західного напрямків", - йдеться у звіті.

Олешки / Інфографіка: Главред

Чому Кремлю важливі саме ці напрямки

Про пріоритети російського командування свідчить статистика. З початку жовтня 2026 року на Добропільський і Костянтинівський напрямки припадає 80% усієї наступальної активності окупантів проти "поясу фортець".

В ISW вважають, що ця цифра прямо вказує на ключову роль цих ділянок у планах Кремля.

"У разі тимчасового припинення вогню на широкій ділянці в напрямку Константинівки російські війська могли б безпечно перемістити важку техніку ближче до лінії фронту, не побоюючись ударів українських безпілотників", - наголосили аналітики.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Яка ситуація в Костянтинівці

Аналітики DeepState говорили, що Костянтинівка на Донеччині перебуває під контролем Збройних сил України, попри спроби російських військ просунутися в місто.

Зазначається, що противник намагається обійти місто та створити оточення для українського угруповання, яке перебуває в Костянтинівці.

"На сьогоднішній день ситуація в місті є надзвичайно складною, адже за нього йдуть активні бої. Противник здійснює просочування та намагається накопичити свої сили для окупації, але українські військові дають відсіч цим спробам і докладають всіх зусиль, щоб втримати населений пункт", - наголошують аналітики.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Ворогу вдалося розширити зону контролю поблизу селища Червоне Костянтинівської міської громади Краматорського району.

ЗСУ спростували заяву російських окупантів про нібито захоплення села Микільське Сумської області. Населений пункт залишається під контролем українських військових.

Військовий оглядач Денис Попович заявляв, що російські окупаційні війська можуть спробувати переправити піхоту з окупованих Олешок через Дніпро до околиць Херсона або в саме місто.

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