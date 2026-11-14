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Тунель під Дніпром у Києві: міністр розкрив вартість та терміни будівництва

Віталій Кірсанов
14 листопада 2026, 22:00
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Почати роботи допомогли б 100 млн доларів від Європейського інвестиційного банку, переговори щодо яких уже тривають.
Біля Дніпра у Києві можуть побудувати тунель
Під Дніпром у Києві можуть побудувати тунель / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основні цифри:

  • 400–500 млн доларів - вартість простого тунелю без метро
  • Два-три роки на будівництво, якщо почати зараз
  • З ЄІБ обговорюють залучення 100 млн доларів

Найпростіший тунель під Дніпром у Києві без лінії метрополітену може обійтися в 400–500 млн доларів, а його будівництво займе близько двох-трьох років. Про альтернативу переправам заговорили на тлі ударів країни-агресора Росії по мостах столиці.

Про це під час спілкування з журналістами заявив міністр з питань відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, передає УНІАН.

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Міністр назвав орієнтовну вартість найдешевшого варіанту проєкту.

"Орієнтовна вартість найпростішого тунелю без метрополітену - 400–500 млн доларів", - сказав Калашник.

За його словами, зараз ведуться попередні переговори з Європейським інвестиційним банком щодо залучення 100 млн доларів, які дозволили б розпочати будівництво. Головною умовою старту міністр назвав фінансування.

"Починати варто вже зараз, але головне - фінансові ресурси. Щоб їх знайти, потрібно працювати над цим", - зазначив глава відомства.

Коли можуть побудувати тунель під Дніпром

Калашник розповів, що з ініціативою реалізувати проєкт у Києві виступила компанія-посередник. Міністр підкреслив, що зволікання подвоїть терміни.

"Була компанія-посередник, була хороша ініціатива щодо його реалізації. Безумовно, це потрібно робити. Якщо ми почнемо сьогодні, то через два-три роки закінчимо. Якщо ми відкладемо і через три роки почнемо, то через шість років це закінчимо", - сказав він.

Однак компанія так і не відповіла на запит щодо досвіду будівництва подібних об’єктів, наявних ресурсів та готовності приступити до робіт. Для проєкту можна використовувати напрацювання минулих років, але існуючу документацію потрібно актуалізувати.

"Зараз усе перебуває на стадії ідеї, концепції та проєктування", - додав міністр.

Які проекти тунелю вже пропонували

Раніше американський консорціум пропонував уряду України побудувати тунель під Дніпром за механізмом державно-приватного партнерства. Колишній заступник головного архітектора Києва Віктор Глеба розповідав про проект часів розробки Генплану столиці 2004–2008 років: тунель мав пролягати від Галицької площі через район бульвару Тараса Шевченка до станції метро "Бориспільська".

13 листопада Калашник також заявив, що в Києві планують побудувати вісім мостових переправ. Перші дві можуть ввести в експлуатацію вже наступного року.

Південний міст у Києві
Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Чи може Росія паралізувати Київ ударами по мостах?

Транспортний експерт Дмитро Беспалов в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що повністю зупинити столицю ударами по мостах навряд чи вдасться.

"Повністю паралізувати Київ таким способом навряд чи можливо. Хіба що на певний проміжок часу. У нас уже траплялися ситуації, наприклад під час сильних снігопадів, коли місто фактично переживало транспортний параліч. Але загалом повністю зупинити Київ неможливо", - підкреслив фахівець.

Разом з тим, оцінюючи наслідки для економіки та мешканців, експерт попередив про більш довгостроковий ефект таких атак.

"Можна приглушити економічну активність, викликати відтік населення, паралізувати роботу окремих установ. Можуть бути й додаткові людські жертви, наприклад через те, що екстрений транспорт не зможе вчасно дістатися до місця призначення", - пояснив Беспалов.

Говорячи про захист таких об’єктів, аналітик нагадав про думку фахівців, що стратегічні споруди потрібно додатково укріплювати.

"Я й раніше читав думки фахівців про те, що такі стратегічні споруди необхідно захищати. Це можна робити за допомогою спеціальних сіток, інших конструкцій та підсилень", - додав експерт.

Удари по мостах Києва - новини

Як раніше писав Главред, Росія веде кампанію ударів по мостах Києва. У ніч на 7 листопада в Північний міст у столиці влучили кілька ракет. Атака сталася під час нічного обстрілу Києва.

До цього під удар потрапив Південний міст. У ніч на 27 жовтня армія РФ випустила по Південному мосту кілька балістичних ракет, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, пошкоджене полотно можна відновити, але ремонт потребуватиме часу.

Рух по пошкодженому мосту відновлювали поетапно. З 30 жовтня на Південному мосту частково відкрили проїзд з лівого на правий берег. Поки що їхати можна лише однією смугою та автомобілям масою до 10 тонн.

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