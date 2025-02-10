'Припинення вогню не буде': Тука спрогнозував, скільки триватиме війна

РФ використовуватиме переговори для тиску на Україну в політичній, економічній та військовій сферах, вважає Георгій Тука.

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Припинення вогню в України можливе не раніше осені-зими / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, Главред

Ключові тези Туки:

Припинення вогню можливе не раніше осені-зими

РФ використовуватиме переговори для тиску на Україну

Зросте кількість російських атак як на передовій, так і по цивільних об'єктах у тилу

Припинення вогню в Україні, за найоптимістичнішим сценарієм, відбудеться не раніше, ніж восени-взимку. Росія використовуватиме переговори як можливість для тиску на Україну. Про це під час чату на Главреді розповів колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

"Немає жодних підстав очікувати чогось хорошого. Сподіватися – можна, але краще апелювати до тверезої оцінки реальності. Коли перші "оркобанди" з’явилися під Києвом, я говорив, що ця війна щонайменше на 3-5 років. У мене тоді летіло багато каміння, бо люди вірили заявам про "мир за тиждень" і "каву в Ялті за місяць", - зазначив він.

На думку Туки, навіть якщо переговори почнуться, РФ використовуватиме їх як можливість для тиску на Україну в усіх сферах: політичній, економічній, військовій. Він наголошує, що Кремль буде намагатися розхитати внутрішню ситуацію в Україні та посилити суспільні конфлікти, зокрема між армією та населенням. За його словами, певні інформаційні кампанії, наприклад, довкола теми "бусифікації", є частиною цього плану.

"Ніякого припинення вогню не буде. Якщо це раптом і станеться, то, за найоптимістичнішим сценарієм, це відбудеться не раніше, ніж восени-взимку... Це не означає, що потрібно посипати голову попелом. Але слід тверезо дивитися на ситуацію", - додав Тука.

Крмі цього, наразі Україна не має достатніх ресурсів, щоб переламати ситуацію на фронті та змусити ворога відступити. У найближчі тижні атаки окупантів посиляться.

"Російські війська будуть продовжувати свої атаки, вони будуть збільшувати кількість цих атак. Також зростатиме кількість атак по цивільних об’єктах у тилу. Все це буде. Немає зараз об’єктивних підстав очікувати того, що в найближчі тижні комусь вдасться вгамувати апетити хижого звіра", - вважає Тука.

Дивіться відео, в якому Георгій Тука поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні та перспектив врегулювання конфлікту:

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо завершення війни між Росією та Україною. Водночас він відмовився розкривати деталі своїх розмов із Володимиром Путіним, зазначивши, що очікує ще багато таких контактів.

Також багато українців хочуть миру, але наголошують, що він має бути надійним і з гарантіями безпеки. Командир спецпідрозділу ГУР МО "Артан" заявив, що навіть якщо США припинять військову допомогу, він і його соратники продовжать воювати.

Крім цього, президент України Володимир Зеленский вважає, що для закінчення війни необхідна рішучість союзників і посилення санкцій проти РФ. Він також зазначив, що Дональд Трамп прагне швидкого завершення війни, але успіх залежить від спільних дій із європейськими партнерами.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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