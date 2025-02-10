Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ще 10-20 років": Тука сказав, коли закінчиться війна, і назвав вихід

Альона Вороніна
10 лютого 2025, 13:50
241
Ми можемо жити в такій самій ситуації, в якій десятиліттями живе Ізраїль.
'Ще 10-20 років': Тука сказав, коли закінчиться війна, і назвав вихід
Тука сказав, коли закінчиться війна, і назвав вихід/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Главред

Основні тези Туки:

  • Війна, яка триває в Україні з 2014 року, може тривати ще 10-20 років
  • Ми можемо жити в такій самій ситуації, в якій десятиліттями живе Ізраїль
  • Говорити про сталий мир можна буде тільки тоді, коли почнеться розпад РФ

Війна, яка триває з 2014 року, може тривати ще 10-20 років. Але вона не обов’язково весь час носитиме гострий характер.

Україна може жити в такій самій ситуації, в якій десятиліттями живе Ізраїль. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Тож єдине, що залишається – розбудовувати власні збройні сили, намагаючись зробити потенційні дії супротивника малоефективними. Саме так діє протягом десятиліть Ізраїль. Це потребує великих фінансових, економічних та політичних зусиль, але іншого нам не дано. Доти, доки Росія існує в тому вигляді, в якому вона є зараз, для України зберігатиметься щоденна потенційна загроза", – зазначив Тука.

Він переконаний, що сталого миру не буде, навіть якщо Україні вдасться повернути контроль над тимчасово окупованими територіями і вийти на державний кордон. За його словами, говорити про сталий мир можна буде тільки тоді, коли почнеться розпад Російської Федерації на складові.

"Розумію, що багато хто зараз почне крутити пальцем біля скроні, вважаючи все це утопією і фантастикою. Якщо серед наших читачів є люди мого віку або старші, вони мають чудово пам’ятати, як Радянський Союз, який здавався непохитним, раптом почав тріщати по швах. Наприклад, в Уральській народній республіці тодішній губернатор Едуард Россель надрукував у Свердловську власні гроші республіки. Крім того, Татарстан та Башкортостан закрили власний повітряний простір для літаків Аерофлоту. А на Далекому Сході було оголошено про формування Далекосхідної народної республіки. Крім того, 80% мешканців Калінінграду висловилися за вступ до Євросоюзу. Потім почалися Чеченські війни, перша і друга", – розповів Тука.

Він нагадав, що весь цей розпад Росії був зупинений виключно завдяки допомозі США, які панічно боялися і бояться зараз неконтрольованого розповсюдження зброї масового знищення, яке може розпочатися в разі розпаду РФ.

"І "ніжки Буша", про які так зневажливо згадують російські федеральні канали, реально врятували цю країну від голоду. Щоб уявити, наскільки критичною була ситуація в Росії тоді, достатньо одного факту – щодня в Москві сідало три і в Санкт-Петербурзі два вантажні літаки з готівковими доларами, щоб врятувати фінансову систему Росії від повного колапсу і краху", – сказав Тука.

Тука наголосив: він не вважає, що перспектива розпаду Росії є якоюсь фантазією, це абсолютна можливий і реалістичний сценарій. Проте для цього мають скластися відповідні передумови.

"У спілкуванні з американцями я намагаюся змінити їхнє ставлення до можливості розпаду Росії, адже вони і досі бояться неконтрольованого розповсюдження зброї масового знищення. Я їм кажу: так, ви боїтеся розповсюдження зброї, і єдиним способом, аби запобігти цьому, вважаєте збереження єдності Росії, але на це можна подивитися з іншого боку – розпад неминучий, він уже триває, і постає задача, як зберегти контроль у новостворених державах. І американці не заперечують мої слова, а починають замислюватися над цим", – сказав Тука.

Дивіться відео, в якому Георгій Тука поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні та перспектив врегулювання конфлікту:

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, Георгій Тука зазначав, що Путін оскаженіє з початком переговорів, тиск на Україну зростає. За його словами, об’єктивних передумов для припинення боїв у 2025-му немає. Навіть початок переговорів важко очікувати, бо наразі немає навіть предмету для розмови.

Також раніше повідомлялося, що Тука дав невтішний прогноз про перемир'я з РФ. Сьогодні немає підстав вважати, що Росія прагне завершити гостру фазу війни, вважає Георгій Тука.

Нагадаємо, у НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну. Підтримка України партнерами погіршить військову спроможність Росії та поставить Київ в сильнішу позицію під час переговорів.

Читайте також:

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Георгій Тука вторгнення Росії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ відкинули ворога на Донеччині та Курщині: в DeepState розкрили подробиці

ЗСУ відкинули ворога на Донеччині та Курщині: в DeepState розкрили подробиці

14:18Україна
Під носом російської ППО: НПЗ на півдні РФ підірвали біля бази зенітної бригади

Під носом російської ППО: НПЗ на півдні РФ підірвали біля бази зенітної бригади

14:14Світ
"Ще 10-20 років": Тука сказав, коли закінчиться війна, і назвав вихід

"Ще 10-20 років": Тука сказав, коли закінчиться війна, і назвав вихід

13:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Після розмови Трампа і Путіна: у Білому домі зробили заяву щодо війни в Україні

Після розмови Трампа і Путіна: у Білому домі зробили заяву щодо війни в Україні

Карта Deep State онлайн за 10 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Загроза масованого удару РФ: у Мережі розповіли про Ту-95МС і Ту-160 з ракетами

Загроза масованого удару РФ: у Мережі розповіли про Ту-95МС і Ту-160 з ракетами

Намазка з Франції, яку обожнюють усі: дуже простий рецепт, пальчики оближеш

Намазка з Франції, яку обожнюють усі: дуже простий рецепт, пальчики оближеш

Буде справжня зима: в Україну йдуть потужні циклони

Буде справжня зима: в Україну йдуть потужні циклони

Останні новини

15:07

Дуже корисний салат, який готували в СРСР: шикарний рецепт за 3 хвилини

14:50

До блиску за 15 хвилин: як правильно чистити скляні дверцята духовки

14:23

6 продуктів, які допоможуть заснути: їх можна їсти навіть пізно ввечері

14:18

ЗСУ відкинули ворога на Донеччині та Курщині: в DeepState розкрили подробиці

14:14

Під носом російської ППО: НПЗ на півдні РФ підірвали біля бази зенітної бригади

Війна може тривати ще 10-20 років, і на припинення вогню в 2025-у не варто розраховувати – ТукаВійна може тривати ще 10-20 років, і на припинення вогню в 2025-у не варто розраховувати – Тука
13:57

IQ-тест для тих, у кого HD-зір: знайдіть жабу в листі за 6 секунд

13:50

"Ще 10-20 років": Тука сказав, коли закінчиться війна, і назвав вихідВідео

13:17

Народити в 50+: в студії Говорить вся країна обговорили ризики пізнього материнства

13:17

В Україні обмежують постачання електроенергії: чи торкнеться побутових споживачів

Реклама
13:14

"Припинення вогню не буде": Тука спрогнозував, скільки триватиме війнаВідео

12:45

"Не братство, не дружба": Потап озвучив Дудю свій мирний план закінчення війни

12:38

"Це сталося": Потап висловився про розлучення з Настею Каменських

12:22

РФ скинула КАБи на Краматорськ і Костянтинівку: багато поранених, є жертваФото

12:18

У НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну

12:02

Зіграє на руку Путіну: Тука дав невтішний прогноз про перемир'я з РФВідео

12:00

"Тому я повертаюся": втікач Потап зізнався, як виїхав з України

11:59

Їм потрібно все й одразу: 4 надзвичайно нетерплячі знаки зодіаку

11:39

Ціни "тануть на очах": в Україні різко дешевшають популярні овочі

11:24

Шокуючі таємниці, екстремальне виживання в океані та загадки цивілізацій: які секрети відкриє "Загублений світ" у новому сезоні?

11:23

1+1 media працює над повнометражним фільмом про Різдво, який українці побачать у кінотеатрах уже наприкінці року

Реклама
11:22

Путін оскаженіє з початком переговорів, тиск на Україну зростає – ТукаВідео

11:20

ЗМІ опублікували рідкісне відео Порошенка: всупереч рішенню РНБО пообіцяв Лаврову ЧФ у Криму

10:55

Китайський гороскоп на завтра 11 лютого: Зміям - брехня, Собакам - невпевненість

10:42

Буде справжня зима: в Україну йдуть потужні циклони

10:41

"Я живий": в Одеському університеті МВС курсанта випадково "поховали"

10:22

"Знайшли утворення": у зірки фільму "Міміно" виявили рак

10:15

ЗСУ почали контратаки по всій лінії фронту: у Le Figaro назвали мету такого кроку

09:32

Відомий продюсер розсекретив гонорари журі та ведучих Нацвідбору - деталі

09:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 лютого (оновлюється)

09:30

Україну накрили сильні морози: чи повернуться графіки відключень світла

09:28

ЗСУ ринули вперед: в ISW розповіли про просування в Курській області

09:04

Карта Deep State онлайн за 10 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:57

Що не так на малюнку: треба знайти помилку за 5 секунд

08:34

Помер зірка радянських фільмів Олег Стриженов - причина

08:19

Гороскоп на завтра 11 лютого: Овнам - цікаве запрошення, Ракам - прибуток

08:10

Транзит газу з Азербайджану: чи здатен Київ перехопити ініціативу у МосквиПогляд

08:01

У Києві вночі лунали вибухи: уламки дрона впали на будівлю

07:29

Трамп заявив про прогрес у переговорах з РФ і Україною про завершення війни

06:58

Дрони атакували НПЗ у РФ, через роботу ППО в Краснодарі пошкоджено багатоповерхівкуВідео

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти овечку серед єдинорогів

Реклама
04:30

Чому в дорослому віці час летить швидше: вчені дали пояснення феномену

03:32

Розшук і затримання військовозобов'язаних: з'явилося роз'яснення щодо прав ТЦК

02:30

9 продуктів, які варто якнайшвидше викинути з холодильника

02:00

"Ніякої цінності": Павло Зібров зізнався, як сприймає хейтерів

09 лютого, неділя
23:35

Російська армія атакувала "Шахедом" Суми: палають автівки на стоянціФото

22:57

"Немає жодних планів": у Трампа зробили заяву щодо вторгнення в Канаду

22:26

Загроза масованого удару РФ: у Мережі розповіли про Ту-95МС і Ту-160 з ракетами

21:45

Дехто навіть не здогадується: як і скільки можна зберігати яйця, що тріснули

21:32

РФ обрала нову ціль: у ЗСУ дали тривожний прогноз про просування ворога

21:07

Відповідь на загадку знайдено: чому шкарпетки постійно рвуться на п'ятах

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти