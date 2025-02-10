'Ще 10-20 років': Тука сказав, коли закінчиться війна, і назвав вихід

Ми можемо жити в такій самій ситуації, в якій десятиліттями живе Ізраїль.

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Тука сказав, коли закінчиться війна, і назвав вихід/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Главред

Основні тези Туки:

Війна, яка триває в Україні з 2014 року, може тривати ще 10-20 років

Ми можемо жити в такій самій ситуації, в якій десятиліттями живе Ізраїль

Говорити про сталий мир можна буде тільки тоді, коли почнеться розпад РФ

Війна, яка триває з 2014 року, може тривати ще 10-20 років. Але вона не обов’язково весь час носитиме гострий характер.

Україна може жити в такій самій ситуації, в якій десятиліттями живе Ізраїль. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Тож єдине, що залишається – розбудовувати власні збройні сили, намагаючись зробити потенційні дії супротивника малоефективними. Саме так діє протягом десятиліть Ізраїль. Це потребує великих фінансових, економічних та політичних зусиль, але іншого нам не дано. Доти, доки Росія існує в тому вигляді, в якому вона є зараз, для України зберігатиметься щоденна потенційна загроза", – зазначив Тука.

Він переконаний, що сталого миру не буде, навіть якщо Україні вдасться повернути контроль над тимчасово окупованими територіями і вийти на державний кордон. За його словами, говорити про сталий мир можна буде тільки тоді, коли почнеться розпад Російської Федерації на складові.

"Розумію, що багато хто зараз почне крутити пальцем біля скроні, вважаючи все це утопією і фантастикою. Якщо серед наших читачів є люди мого віку або старші, вони мають чудово пам’ятати, як Радянський Союз, який здавався непохитним, раптом почав тріщати по швах. Наприклад, в Уральській народній республіці тодішній губернатор Едуард Россель надрукував у Свердловську власні гроші республіки. Крім того, Татарстан та Башкортостан закрили власний повітряний простір для літаків Аерофлоту. А на Далекому Сході було оголошено про формування Далекосхідної народної республіки. Крім того, 80% мешканців Калінінграду висловилися за вступ до Євросоюзу. Потім почалися Чеченські війни, перша і друга", – розповів Тука.

Він нагадав, що весь цей розпад Росії був зупинений виключно завдяки допомозі США, які панічно боялися і бояться зараз неконтрольованого розповсюдження зброї масового знищення, яке може розпочатися в разі розпаду РФ.

"І "ніжки Буша", про які так зневажливо згадують російські федеральні канали, реально врятували цю країну від голоду. Щоб уявити, наскільки критичною була ситуація в Росії тоді, достатньо одного факту – щодня в Москві сідало три і в Санкт-Петербурзі два вантажні літаки з готівковими доларами, щоб врятувати фінансову систему Росії від повного колапсу і краху", – сказав Тука.

Тука наголосив: він не вважає, що перспектива розпаду Росії є якоюсь фантазією, це абсолютна можливий і реалістичний сценарій. Проте для цього мають скластися відповідні передумови.

"У спілкуванні з американцями я намагаюся змінити їхнє ставлення до можливості розпаду Росії, адже вони і досі бояться неконтрольованого розповсюдження зброї масового знищення. Я їм кажу: так, ви боїтеся розповсюдження зброї, і єдиним способом, аби запобігти цьому, вважаєте збереження єдності Росії, але на це можна подивитися з іншого боку – розпад неминучий, він уже триває, і постає задача, як зберегти контроль у новостворених державах. І американці не заперечують мої слова, а починають замислюватися над цим", – сказав Тука.

Дивіться відео, в якому Георгій Тука поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні та перспектив врегулювання конфлікту:

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, Георгій Тука зазначав, що Путін оскаженіє з початком переговорів, тиск на Україну зростає. За його словами, об’єктивних передумов для припинення боїв у 2025-му немає. Навіть початок переговорів важко очікувати, бо наразі немає навіть предмету для розмови.

Також раніше повідомлялося, що Тука дав невтішний прогноз про перемир'я з РФ. Сьогодні немає підстав вважати, що Росія прагне завершити гостру фазу війни, вважає Георгій Тука.

Нагадаємо, у НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну. Підтримка України партнерами погіршить військову спроможність Росії та поставить Київ в сильнішу позицію під час переговорів.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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