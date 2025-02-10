Ціни на ліки в Україні зміняться: Зеленський анонсував нове засідання РНБО

Зеленський анонсував нові засідання РНБО для вирішення ситуації із високими цінами на медикаменти.

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"Ціни на ліки абсолютно неадекватні", - Зеленський / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Ціни на ліки в Україні "неадекватні"

Готуються нові засідання РНБО щодо цін на медикаменти

Сьогодні, 10 лютого, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо зниження цін на лікарські препарати в аптеках. На нараді були присутні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, перша віцепрем'єрка Свириденко та міністр охорони здоров'я Ляшко. Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення у своєму Telegram.

"Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям", - сказв Зеленський. відео дня

Президент України анонсував нове засідання РНБО, на якому розглянуть питання цін на ліки в аптечних мережах та представлять конкретні пропозиції для їх зниження в інтересах громадян.

Ціни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні за тиждень знизилися ціни на більшість овочів борщового набору, що пов’язано з погіршенням якості коренеплодів через тривале зберігання, вказують аналітики EastFruit.

Водночас капуста стала найдорожчим овочем у цьому сегменті, досягнувши рекордної ціни – 40 гривень за кілограм. Подорожчали й інші овочі: мінімальна вартість моркви зросла з 25 до 28 гривень за кілограм, а ціни на столовий буряк піднялися з 14-15 до 15-17 гривень.

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, ціни на основні продукти харчування стабілізувалися протягом останніх двох місяців, і наразі немає передумов для їхнього зростання до нового врожаю.

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Що відомо про РНБО? Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

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