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Пісня 1967 року з 12 рядків несподівано стала суперхітом в історії

Віталій Кірсанов
14 листопада 2026, 22:22
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У 2021 році журнал Rolling Stone включив пісню "All Along the Watchtower" на 40-те місце у рейтингу 500 найкращих пісень усіх часів.
Пісня 1967 року, що складається з 12 рядків, несподівано стала найпопулярнішим хітом
Пісня 1967 року, що складається з 12 рядків, несподівано стала найпопулярнішим хітом / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Боб Ділан записав пісню в 1967 році для альбому John Wesley Harding
  • Справжню популярність пісні принесла версія Джимі Хендрікса

Пісня американського рок-музиканта та лауреата Нобелівської премії з літератури Боба Ділана отримала світове визнання завдяки Джимі Хендріксу, якого вважають одним із найвидатніших гітаристів в історії рок-музики. Його незвичайна інтерпретація настільки перетворила оригінальну композицію, що згодом навіть сам Ділан почав орієнтуватися на виконання колеги, пише Parade.

Йдеться про пісню "All Along the Watchtower", записану Діланом 6 листопада 1967 року для альбому John Wesley Harding. Композиція вирізнялася незвичайною стислістю: її текст налічував усього 12 рядків. Музичний критик Ден Ейнав у статті для Financial Times зазначив, що за своєю структурою вона скоріше нагадує скорочений сонет, ніж традиційну пісню.

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Не менше запитань викликає й зміст твору. У ньому згадуються принці, блазні та сторожові вежі, а сюжет розвивається у незвичному порядку. Ейнав порівняв його з історією, зображеною на середньовічному гобелені. На думку критика, вступ із губною гармонікою та поява двох персонажів у першому куплеті створюють враження масштабної балади, що нагадує іншу відому композицію Ділана - Desolation Row.

Про те, який зміст музикант вклав у "All Along the Watchtower", шанувальники сперечаються досі. Одні вбачають у тексті натяки на музичну індустрію, інші знаходять релігійні мотиви. Сам Ділан не прагнув давати однозначних пояснень і вважав за краще не розкривати всі задуми своїх творів.

У жовтні 1968 року в інтерв’ю журналу Sing Out! музикант розповідав, що ще не повністю реалізував свої можливості як автор балад. Він пояснював, що розповідь у його піснях може розкриватися поступово, змінюючи звичне уявлення слухача про те, що відбувається. Як приклад Ділан наводив The Wicked Messenger, де третій куплет розширює історію та змінює послідовність подій. Той самий прийом, за його словами, використано в "All Along the Watchtower": події подано у зворотному порядку, що робить композицію ще більш загадковою.

Однак справжню популярність пісні принесла версія Джимі Хендрікса. Музикант, який захоплювався творчістю Ділана, вирішив записати власну інтерпретацію композиції. Він істотно змінив її звучання, перетворивши стриманий оригінальний запис на потужну рок-композицію. Кавер виявився настільки успішним, що багато слухачів почали сприймати саме виконання Хендрікса як головну версію пісні.

У 2021 році журнал Rolling Stone поставив цей запис на 40-те місце в рейтингу 500 найкращих пісень усіх часів. Видання зазначало, що Хендрікс розпочав роботу над композицією незабаром після виходу альбому John Wesley Harding. Перші експерименти відбулися 21 січня 1968 року в лондонській студії Olympic Studios. При цьому в первинній публікації Rolling Stone місце запису було вказано неправильно: замість лондонської студії називалася Electric Lady Studios у Нью-Йорку.

Особливе значення для інтерпретації Хендрікса мала строфа про виючий вітер. Саме цей образ надихнув гітариста на створення масштабної чотиричастинної сольної партії. Завдяки їй тривожна й стримана атмосфера оригіналу набула абсолютно нового звучання - потужного, електричного й емоційного.

Ділан був настільки вражений роботою колеги, що згодом сам почав виконувати "All Along the Watchtower", орієнтуючись на версію Хендрікса. Це особливо помітно в концертних виступах музиканта, зокрема під час спільного туру з The Band у 1974 році, а також на альбомі Before the Flood. Таким чином, кавер не тільки зробив композицію всесвітньо відомою, але й вплинув на те, як її згодом виконував сам автор.

Прослухати пісню можна тут

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Першу сходинку списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про особу: Боб Ділан

Боб Ділан (справжнє ім’я - Роберт Аллен Циммерман) - культовий американський автор-виконавець, поет, музикант і художник, чия творчість протягом понад шістдесяти років має колосальний вплив на світову поп- та рок-музику. Він визнаний одним із найвидатніших авторів пісень в історії, а в 2016 році став лауреатом Нобелівської премії з літератури з формулюванням "за створення нових поетичних виразів у рамках великої американської пісенної традиції".

Боб Ділан народився 24 травня 1941 року в Міннесоті (США).

Починав свою кар’єру на початку 1960-х років як виконавець протестного фолку та кантрі. Його ранні пісні, такі як "Blowin’ in the Wind" і "A Hard Rain’s a-Gonna Fall", стали неофіційними гімнами рухів за громадянські права та проти війни у В’єтнамі.

У середині 60-х Ділан перейшов від акустичного фолку до рок-музики з використанням електрогітар, що спочатку викликало хвилю обурення серед пуристів жанру, але в підсумку повністю змінило обличчя рок-індустрії. Сингл "Like a Rolling Stone" (1965) регулярно очолює списки найкращих пісень усіх часів.

Тексти Ділана містять складні літературні, філософські, політичні та соціальні образи. Він поєднав вуличний фольклор із високою поезією. По суті, він довів світові, що тексти рок-пісень можуть бути високою літературою.

До класики його величезної дискографії належать альбоми The Freewheelin' Bob Dylan (1963), Highway 61 Revisited (1965), Blonde on Blonde (1966) та Blood on Tracks (1975).

Окрім Нобелівської премії, Ділан зібрав рідкісну колекцію найпрестижніших нагород: безліч премій "Греммі", "Оскар" і "Золотий глобус" за пісню "Things Have Changed" до фільму "Вундеркінди", а також Пулітцерівську премію та Президентську медаль Свободи.

Ділан також відомий своїм унікальним, трохи скрипучим голосом, віртуозною грою на губній гармошці та тим, що з 1988 року перебуває в безперервному світовому турне, яке шанувальники називають "Нескінченним туром" (Never Ending Tour).

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