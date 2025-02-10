ЗСУ відкинули ворога на Донеччині та Курщині: в DeepState розкрили подробиці

Коротко:
- ЗСУ вибили окупантів із частини Даченського та Кругленького
- Зачищено промзону у Водяному Другому
- Ворог закріплюється на перехресті траси Покровськ – Костянтинівка
Сили оборони України відновили позиції на двох ділянках Покровського напрямку та Курщині. Проте російські окупанти закріплюються на стратегічному перехресті траси Покровськ – Костянтинівка. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
Бійці 68 ОЄБр провели зухвалу операцію і вибили ворога з частини населеного пункту Даченське на Покровському напрямку. Водночас українські захисники відновили позиції біля Кругленького в Курській області.
Також ЗСУ зачистили промзону у Водяному Другому, де окупанти намагалися закріпитися. Проте ворог не припиняє штурми у цьому районі.
"З поганого, противник зараз закріпляється на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка, що біля Малинівки. Ситуація уточнюється", - зазначили у DeepState.
За даними Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили 33 штурми РФ на Покровському напрямку. Окупанти наступали в районах населентих пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, у січні 2025 року окупанти захопили 320 кв. км, що вдвічі менше, ніж у листопаді 2024-го (700 кв. км). Попри атаки на Донбасі, останніми тижнями українські військові активізували локалізовані контратаки.
Також ЗСУ здійснили механізовані атаки та закріпилися на південному сході від Суджі в Курській області РФ. Бої тривають поблизу Руської Конопельки та Фанасєєвки, повідомили в ISW.
Крім цього, Росія може продовжити наступ на Костянтинівку у разі окупації Часового Яру, заявив представник ОСУВ "Луганськ" Дмитро Запорожець. Українські сили активно готуються до оборони, створюючи фортифікації.
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