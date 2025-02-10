ЗСУ почали контратаки по всій лінії фронту: у Le Figaro назвали мету такого кроку

Темпи просування росіян зменшилися з листопада минулого року й до цього часу. ЗСУ зараз проводять контратаки, проте вони не є довгостроковою стратегією.

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ЗСУ почали контратаки по всій лінії фронту/ коллаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

Основні тези матеріалу Le Figaro:

Темпи просування окупантів в Україні сповільнилися з листопада і до цього часу

ЗСУ почали контратаки по всій лінії фронту

Просування ЗСУ на фронті покращить позиції України на переговорах

Темпи просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилися. Російські війська у січні 2025 року захопили близько 320 кв. км території, тоді як в листопаді 2024 року – понад 700 кв. км.

Хоч загарбники продовжують наступати на Донбасі, проте останніми тижнями українські військові розпочали локалізовані контратаки по всій лінії фронту. Про це зазначається у матеріалі Le Figaro.

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Автори статті відзначили новий наступ українських військових на Курщині і просування біля міста Суджа.

"Просування українців не є вражаючим, але захоплення двох або навіть трьох невеликих сіл – Колмакова, Черкаської Конопельки і Фанасєєвки покращує становище українців на Курській дузі, що є "вирішальним питанням" в перспективі майбутніх мирних переговорів з росіянами та американцями, за словами президента Володимира Зеленського, який сподівається використовувати це як розмінну монету", – зазначається у матеріалі.

У виданні зазначили, що українці "намагаються максимально посилити свої позиції" на тлі "все ще вельми сумнівної гіпотези про закінчення конфлікту найближчими місяцями". На думку авторів статті, Україна хоче виграти час і поставити перед росіянами тактичні дилеми, щоб вони розділили свої зусилля і не могли активно атакувати. Зазначається, що така стратегія спостерігається не лише на Курщині.

Росіяни контролюють значну частину Торецька на Донеччині, але упродовж останніх десяти днів захисникам України вдалося відновити контратаки на півночі шахтарського міста, йдеться у матеріалі видання.

Також там звернули увагу, що нависає загроза над Покровськом. Зазначається, що це місто дуже необхідне для обороноздатності України. Видання пише, що росіянам вдалося взяти під контроль дві дороги, що ведуть до цього хабу, а ще одна перебуває під їхнім вогнем.

Le Figaro пише, що на цьому етапі локалізовані українські контратаки не змінюють ситуацію на полі бою, бо росіяни загалом зберігають ініціативу та все ще просуваються. Зокрема, поблизу міста Часів Яр.

"Київ стоїть перед дилемою мобільна чи стійка оборона. Однак у контексті війни на виснаження, в яку перетворився цей конфлікт, "враховуючи стан виснаження України, ці контратаки не є довгостроковою стратегією. Однак у короткостроковій перспективі вони являють собою більш ніж корисний перепочинок для українців і дозволяють Києву зміцнити свою позицію в разі майбутніх мирних переговорів", – наголошує військове джерело Le Figaro.

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, РФ обрала нову ціль – у ЗСУ дали тривожний прогноз про просування ворога. ЗСУ активно готуються до оборонних дій на новому рубежі.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ ринули вперед – в ISW розповіли про просування в Курській області. Українські захисники просунулися поблизу Суджі, йдеться в звіті ISW.

Нагадаємо, Трамп заявив про прогрес у переговорах з РФ і Україною про завершення війни. За словами президента США, Білий дім підтримує контакти і з Україною щодо припинення вогню.

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Що відомо про Le Figaro Le Figaro - французька щоденна ранкова газета, заснована в 1826 році. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом з Le Monde та Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde. Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine і Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

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