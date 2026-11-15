Росія атакує "пояс фортець" на Донбасі з чотирьох напрямків: ISW назвав головну ціль

Аналітики вважають, що захоплення міста може пришвидшити просування ворога й ускладнити становище українських сил на інших ділянках фронту.

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Чому Кремлю потрібна Костянтинівка / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

Головне зі звіту ISW:

Росія тисне на "пояс фортець" одразу з чотирьох боків

Під Костянтинівкою РФ повторює сценарій Покровська і Куп'янська

Захоплення міста може пришвидшити просування окупантів

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Російські війська штурмують український "пояс фортець" на Донеччині одночасно з чотирьох напрямків: з півночі, сходу, півдня та південного заходу. Окупанти вже дісталися Костянтинівки, яка замикає з півдня головну лінію оборони на Донбасі, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Саме Костянтинівку експерти вважають крайньою південною точкою цього оборонного рубежу. Тому вихід ворога до міста означає, що бої наблизилися до ключової укріпленої зони регіону.

Що таке "пояс фортець"

Йдеться про мережу фортифікаційних споруд на півночі Донбасу завдовжки близько 50 кілометрів. Її опорними точками є чотири великі міста.

По суті, це єдина Краматорсько-Слов'янська агломерація, розташована по обидва боки траси Н-20. Через це втрата одного з її вузлів може позначитися на стійкості всієї системи оборони.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ставка на відпрацьований сценарій

За оцінкою аналітиків, на цій ділянці Москва не вигадує нічого нового і повторює схему, яку раніше застосовувала під Покровськом і Куп'янськом. Водночас ставки в цій битві для Кремля значно ширші, ніж контроль над одним населеним пунктом.

"Захопити Костянтинівку для Росії важливо не лише політично і не лише тому, що це „ворота" до наступних міст „поясу фортець" - в разі її захоплення ці „ворота" можуть пришвидшити просування і значно ускладнити становище українських сил на інших ділянках", - вважають аналітики.

За яких умов Кремль може завершити війну – думка експерта

Російське керівництво поки що не виявляє готовності шукати навіть проміжний варіант врегулювання конфлікту з Україною. Дипломат Володимир Огризко вважає, що така позиція Москви зумовлена не лише військовими завданнями та можливими результатами переговорів.

На думку колишнього дипломата, продовження війни безпосередньо пов’язане з питанням збереження чинної влади в Росії. Для Кремля припинення бойових дій може виявитися політично ризикованим кроком, оскільки вимагатиме врахування його наслідків для становища Володимира Путіна та стабільності всієї системи управління країною.

Таким чином, Москва може розглянути можливість припинення війни лише за умови, що російський лідер буде впевнений у збереженні власного політичного впливу, а завершення бойових дій не створить загрози для існуючого режиму.

Костянтинівка - новини за темою

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін 12 листопада зустрівся зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Аналітики ISW припустили, що Кремль може використати паузу для підготовки наступу на Дружківку. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що підготовка такої місії займе від кількох тижнів до кількох місяців.

Тим часом бої за Костянтинівку тривають. У DeepState розповіли, що місто перебуває під контролем ЗСУ, попри активні штурми окупантів. За даними ISW, з 1 вересня в місті та на околицях зафіксовано щонайменше 41 українську позицію.

Напередодні аналітики оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, армія РФ просунулася біля Костянтинівки та Червоного на Донеччині. Про ситуацію на фронті в DeepState повідомили 11 листопада.

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