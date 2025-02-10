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Під носом російської ППО: НПЗ на півдні РФ підірвали біля бази зенітної бригади

Олексій Тесля
10 лютого 2025, 14:14
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Уражений НПЗ розташований практично впритул до 90-ї зенітної ракетної бригади РФ.
Дрон
Дрони вдарили по НПЗ у РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • Безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод
  • НПЗ розташований впритул до місця дислокації 90-ї зенітної ракетної бригади РФ

Ударні безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї країни-агресора РФ.

Цей НПЗ розташований практично впритул до місця дислокації 90-ї зенітної ракетної бригади РФ, ідеться в повідомленні профільного ресурсу Defense Express.

відео дня

У повідомленні підкреслюється, що ураження цього НПЗ є показовим. Адже він фактично розташований "за парканом" 90-ї зенітної ракетної бригади РФ 49-ї загальновійськової армії.

Оглядачі звернули увагу на те, що 90-та зенітна ракетна бригада РФ має на озброєнні зенітні ракетні комплекси типу "Бук-М2", а з 2020 року почала отримувати "Бук-М3", які є останньою версією цього ЗРК.

Скріншот
/ defence-ua.com

Удар по Афипському НПЗ

Раніше повідомлялося про те, що дрони атакували НПЗ у РФ. У ніч на 10 лютого в Краснодарському краї РФ було чути вибухи. Безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод - там спалахнула пожежа. У Краснодарі через роботу ППО було пошкоджено багатоповерхівку.

Дрон Лютий инфографика
/ Главред

Удари вглиб РФ - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше РФ атакували дрони. Стало відомо, що горить НПЗ у Ростовській області - було чути багато вибухів і автоматні черги.

Напередодні на Ростовщині, Луганщині та в Бердянську прогриміли вибухи. Стало відомо, що в РФ атакували хімкомбінат. На ньому виробляють паливо для РСЗВ і ракет.

Раніше стало відомо про пожежу на важливому заводі в Ростові-на-Дону. Очевидці зафіксували пожежу і запах горіння на території заводу Ростсільмаш, який займається, зокрема, модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.

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Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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краснодарський край НПЗ атака дронів
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