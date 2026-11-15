Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Мокрий сніг та аномальне тепло: де температура підскочить до +16 градусів

Марія Николишин
15 листопада 2026, 10:46
google news Підпишіться
на нас в Google
Синоптик наголосив, що температурний фон очікується суттєво вищим за норму.
Мокрий сніг та аномальне тепло: де температура підскочить до +16 градусів
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні до 22 листопада
  • Коли прогнозуються морози до -3 градусів

В Україні наступного тижня, з 16 по 22 листопада, під впливом циклонів та атмосферних фронтів переважатиме нестійка та дощова погода. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у найближчі кілька днів очікується переважання циклонічного характеру атмосферної циркуляції. Внаслідок зниженого атмосферного тиску та нестійких вологих повітряних мас з Європи та Середземномор'я прогнозуються дощі, які в окремих регіонах будуть значними, а також можуть супроводжуватись слабкою грозою.

відео дня

"Температурний фон очікується суттєво вищим за норму, особливо у південних, центральних та східних областях, і скоріше відповідатиме середині жовтня. Подекуди не виключені тумани, які можуть знижувати дальність видимості до 100-200 метрів", - наголосив він.

Погода в Україні 16 листопада

У понеділок антициклон зумовить у більшості областей стійкий характер погоди без опадів. Лише вдень на крайньому заході пройде невеликий дощ. Температура повітря в нічний час очікується в діапазоні -3...+2 градуси, вдень +3...+8 градусів, на Одещині та у Криму місцями +10...+11 градусів.

Мокрий сніг та аномальне тепло: де температура підскочить до +16 градусів
Погода в Україні 16 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 17 листопада

У вівторок вночі у західній частині, вдень також у більшості регіонів України пройдуть помірні дощі, у північних областях із мокрим снігом. Тільки на крайньому сході без істотних опадів. У західних областях подекуди можливий туман.

Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +2…+7 градусів, на Лівобережжі –3…+2 градуси; у денний час +3…+8 градусів, на Прикарпатті та у південних областях +7…+12 градусів.

Мокрий сніг та аномальне тепло: де температура підскочить до +16 градусів
Погода в Україні 17 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 18 листопада

У середу на більшій частині України очікується похмура та дощова погода під впливом атмосферних фронтів із заходу. У Карпатському регіоні дощі можуть бути значними.

Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8 градусів, на крайньому півдні до +10 градусів; вдень +6…+11 градусів, у південних та західних областях місцями +12…+14 градусів.

Мокрий сніг та аномальне тепло: де температура підскочить до +16 градусів
Погода в Україні 18 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 19 листопада

У четвер характер погоди суттєво не зміниться. Пройдуть дощі, вдень на Лівобережжі часом значні, у Криму та Приазов'ї місцями окремі грози. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +6…+11 градусів, вдень +7…+12 градусів, у південній половині +13…+16 градусів.

Погода в Україні 20 листопада

У п'ятницю у південних регіонах та місцями у західній частині пройдуть дощі; у Криму часом значні опади, можлива гроза. На решті території країни істотних опадів не прогнозується. Подекуди можливий туман. Температура повітря в нічний час коливатиметься близько +4...+9 градусів, вдень +7...+12 градусів, у Криму +13...+16 градусів.

Погода в Україні 21 листопада

У суботу в більшості областей пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, в західних регіонах з мокрим снігом. Місцями можливий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 градусів, вдень +4…+9 градусів, у південних регіонах та на Закарпатті +10…+12 градусів.

Погода в Україні 22 листопада

У неділю вночі місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Температура повітря в нічний час очікується 0...+6 градусів, вдень +2...+7 градусів, у південній частині +8...+13 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич раніше говорив, що погода в Україні на вихідних, 14 та 15 листопада, матиме мінливий характер. Очікуються температурні коливання та короткочасні дощі.

Синоптик Віталій Постригань заявляв, що 15–17 листопада Україна й надалі перебуватиме під впливом антициклону, тож значних опадів у ці дні не очікується. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -4...+1 градусів.

Також відомо, що зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 градусів і нижче не виключені.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на тиждень Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Іран може готувати замах на Трампа: розвідка передала тривожні дані

Іран може готувати замах на Трампа: розвідка передала тривожні дані

12:48Світ
Путін хоче диктувати правила Європі: Сибіга різко висловився про плани Кремля

Путін хоче диктувати правила Європі: Сибіга різко висловився про плани Кремля

11:29Війна
Мокрий сніг та аномальне тепло: де температура підскочить до +16 градусів

Мокрий сніг та аномальне тепло: де температура підскочить до +16 градусів

10:46Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Обрізка винограду на зиму: яку помилку роблять більшість садівників

Обрізка винограду на зиму: яку помилку роблять більшість садівників

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

Як правильно обрізати малину та ожину на зиму: секрети садівників

Як правильно обрізати малину та ожину на зиму: секрети садівників

Тримати опалення постійно ввімкненим чи вимикати: експерти пояснили, що вигідніше взимку

Тримати опалення постійно ввімкненим чи вимикати: експерти пояснили, що вигідніше взимку

Вологість більше не є проблемою: хитрість для швидкого сушіння білизни в будинку

Вологість більше не є проблемою: хитрість для швидкого сушіння білизни в будинку

Останні новини

13:18

Навіщо вішають синє око біля дверей: приховане значення символу

13:08

Життя трьох знаків зодіаку почне стрімко змінюватися після 15 листопада: труднощі залишаться позаду

13:00

Олександр Педан встановив історичний рекорд: яким буде фінальний осінній випуск шоу "Я люблю Україну"

12:55

"Звернемося до НБУ": пенсіонери виявили нестачу грошей після візиту до "Приватбанку"

12:48

Іран може готувати замах на Трампа: розвідка передала тривожні дані

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
12:44

Китайський гороскоп на завтра, 16 листопада: Мавпам — вірність, Кролям — емпатія

12:42

Як зберегти ялинку свіжою до кінця свят: прості хитрощі господинь

12:13

Одна проста зміна допоможе не мерзнути вдома: як утримати тепло в кімнатахВідео

12:09

Що поставити біля плити під час смаження риби: запах більше не турбуватиме

Реклама
11:50

Навіщо кип’ятити листя м’яти в пів літрі води в листопаді: проста хитрість для дому

11:38

Навіщо класти апельсинові шкірки на батарею: ефективний бабусин секрет

11:29

Путін хоче диктувати правила Європі: Сибіга різко висловився про плани Кремля

11:16

Магнітна буря 16 листопада: яким буде перший робочий день тижня

10:57

Фінансовий гороскоп на тиждень 16-22 листопада: Тельцям — успіх, Левам — зміни

10:46

Мокрий сніг та аномальне тепло: де температура підскочить до +16 градусів

10:40

Китайський гороскоп на тиждень 16–22 листопада: Коням — злет, Бикам — труднощі

10:32

Курка, ананаси та маслини: рецепт яскравого салату на Новий рік

10:28

Росія запускає "Рассвет": командир "К-2" попередив про серйозну загрозу для України

09:59

Штори не доведеться прасувати після прання: іспанський секрет із двома гумкамиВідео

09:28

Росія атакує "пояс фортець" на Донбасі з чотирьох напрямків: ISW назвав головну ціль

Реклама
09:24

РФ хоче перемир'я біля Костянтинівки: в ISW розкрили приховану мету Кремля

08:43

"Шлях до нової війни": Макрон назвав небезпечний сценарій для України

08:24

США можуть зіграти на головному страху Путіна: журналіст пояснив задум щодо України

08:10

Американці просять, а не наполягають: Фесенко про переговори з КремлемПогляд

07:42

Дрони вдарили по Татарстану: палає один із найбільших нафтохімічних заводів РФВідео

05:53

Гороскоп на завтра, 16 листопада: Овнам - радість, Близнюкам - суперечка

05:11

Тримати опалення постійно ввімкненим чи вимикати: експерти пояснили, що вигідніше взимку

04:44

Цілу чи нарізану: як варити картоплю, щоб зберегти смак і користь

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці слона за 54 с

03:42

Обрізка винограду на зиму: яку помилку роблять більшість садівників

01:30

Космічна загадка кидає виклик науці: виявлено зірку з неймовірною масою

14 листопада, субота
23:55

Гарантії Україні та роль НАТО: у Трампа розкрили головну складність переговорів

22:50

Ультиматум Британії та поділ Європи: ЗМІ з’ясували головні забаганки Путіна

22:22

Пісня 1967 року з 12 рядків несподівано стала суперхітом в історіїВідео

22:00

Тунель під Дніпром у Києві: міністр розкрив вартість та терміни будівництва

21:57

Вологість більше не є проблемою: хитрість для швидкого сушіння білизни в будинкуВідео

21:44

День святого Миколая-2026: коли святкують та яких традицій дотримуються українці

21:11

Рахунки та сейфи українців внесуть до єдиного реєстру – хто отримає до них доступ

20:59

Безкоштовний проїзд у Києві: у Раді розкрили, хто зможе їздити за пільгою

20:28

Рекордні втрати та діра в бюджеті: у РФ вперше заговорили про небажання йти на війну

Реклама
20:25

Є загиблий, серед 10 поранених — дитина: РФ завдала удару по Павлограду

19:55

Просте рішення головної проблеми водіїв: як запобігти запотіванню склаВідео

19:49

Куба готується до військового вторгнення США: заява президента

19:10

Навіщо Путін запропонував перемир’я в Костянтинівці: Копитько назвав причиниПогляд

19:09

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на картинці з бігуном за 11 секунд

19:05

Більшість киян може залишитися без гарячої води: кому загрожує відключення

18:55

Прихований контроль на дорогах розширять: де з'являться авто-"фантоми" поліції

18:51

Українцям доведеться платити більше за житло: яким буде податок у 2027 році

18:36

Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада

18:28

Умов поки немає: у Раді дали тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти