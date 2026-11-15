Мокрий сніг та аномальне тепло: де температура підскочить до +16 градусів

Синоптик наголосив, що температурний фон очікується суттєво вищим за норму.

https://glavred.net/synoptic/mokryy-sneg-i-anomalnoe-teplo-gde-temperatura-podskochit-do-16-gradusov-10812308.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні до 22 листопада

Коли прогнозуються морози до -3 градусів

В Україні наступного тижня, з 16 по 22 листопада, під впливом циклонів та атмосферних фронтів переважатиме нестійка та дощова погода. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у найближчі кілька днів очікується переважання циклонічного характеру атмосферної циркуляції. Внаслідок зниженого атмосферного тиску та нестійких вологих повітряних мас з Європи та Середземномор'я прогнозуються дощі, які в окремих регіонах будуть значними, а також можуть супроводжуватись слабкою грозою.

відео дня

"Температурний фон очікується суттєво вищим за норму, особливо у південних, центральних та східних областях, і скоріше відповідатиме середині жовтня. Подекуди не виключені тумани, які можуть знижувати дальність видимості до 100-200 метрів", - наголосив він.

Погода в Україні 16 листопада

У понеділок антициклон зумовить у більшості областей стійкий характер погоди без опадів. Лише вдень на крайньому заході пройде невеликий дощ. Температура повітря в нічний час очікується в діапазоні -3...+2 градуси, вдень +3...+8 градусів, на Одещині та у Криму місцями +10...+11 градусів.

Погода в Україні 16 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 17 листопада

У вівторок вночі у західній частині, вдень також у більшості регіонів України пройдуть помірні дощі, у північних областях із мокрим снігом. Тільки на крайньому сході без істотних опадів. У західних областях подекуди можливий туман.

Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +2…+7 градусів, на Лівобережжі –3…+2 градуси; у денний час +3…+8 градусів, на Прикарпатті та у південних областях +7…+12 градусів.

Погода в Україні 17 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 18 листопада

У середу на більшій частині України очікується похмура та дощова погода під впливом атмосферних фронтів із заходу. У Карпатському регіоні дощі можуть бути значними.

Температура повітря вночі очікується в межах +3…+8 градусів, на крайньому півдні до +10 градусів; вдень +6…+11 градусів, у південних та західних областях місцями +12…+14 градусів.

Погода в Україні 18 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні 19 листопада

У четвер характер погоди суттєво не зміниться. Пройдуть дощі, вдень на Лівобережжі часом значні, у Криму та Приазов'ї місцями окремі грози. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +6…+11 градусів, вдень +7…+12 градусів, у південній половині +13…+16 градусів.

Погода в Україні 20 листопада

У п'ятницю у південних регіонах та місцями у західній частині пройдуть дощі; у Криму часом значні опади, можлива гроза. На решті території країни істотних опадів не прогнозується. Подекуди можливий туман. Температура повітря в нічний час коливатиметься близько +4...+9 градусів, вдень +7...+12 градусів, у Криму +13...+16 градусів.

Погода в Україні 21 листопада

У суботу в більшості областей пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, в західних регіонах з мокрим снігом. Місцями можливий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 градусів, вдень +4…+9 градусів, у південних регіонах та на Закарпатті +10…+12 градусів.

Погода в Україні 22 листопада

У неділю вночі місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Температура повітря в нічний час очікується 0...+6 градусів, вдень +2...+7 градусів, у південній частині +8...+13 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич раніше говорив, що погода в Україні на вихідних, 14 та 15 листопада, матиме мінливий характер. Очікуються температурні коливання та короткочасні дощі.

Синоптик Віталій Постригань заявляв, що 15–17 листопада Україна й надалі перебуватиме під впливом антициклону, тож значних опадів у ці дні не очікується. Вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -4...+1 градусів.

Також відомо, що зима 2026–2027 років в Україні, найімовірніше, буде на 1–2 градуси теплішою за кліматичну норму, проте морози до -20 градусів і нижче не виключені.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред