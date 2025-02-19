Келлог в Києві та нові нападки Трампа: головні новини України (дайджест)

Новини України 19 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 19 лютого / Колаж Главред, фото: Андрій Єрмак/Telegram, Donald J. Trump/Facebook, УНІАН, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Удар РФ по Одесі: понад 250 тисяч жителів залишилися без світла і тепла

Увечері 18 лютого російська окупаційна армія завдала масованого удару по Одесі. Унаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- і теплопостачання. Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури. Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, без опалення і світла 14 шкіл, 13 дитячих садочків і один із найбільших районів міста - понад 500 будинків - у якому живуть понад 250 тисяч жителів.

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На переговорах зі США Лавров перекладав відповідальність за війну на Київ - ISW

Москва прагне виправдати свою військову агресію проти України, підміняючи реальні причини війни пропагандистськими тезами. Про це пише Інститут вивчення війни за 18 лютого.

Аналітики ISW зазначають, що під час переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виправдовував повномасштабне вторгнення Росії, перекладаючи відповідальність за війну на Україну і Захід. Він повторив пропагандистські тези Кремля про нібито "першопричини" війни, серед яких розширення НАТО і нібито "дискримінація" російськомовного населення в Україні, ЗМІ та культури.

США не скасують санкції проти РФ: до чого тут заключення мирної угоди з Україною

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що переговори Росії зі США в Ер-Ріяді не продемонстрували ознак, що Кремль готовий йти на поступки задля припинення війни в Україні.

Американські аналітики зазначають, що попри те, що російські та американські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії 18 лютого, РФ, як і раніше, не демонструє жодних ознак, що вона готова піти на будь-які значущі поступки щодо України. Про це свідчать оцінки західних розвідок, високопосадовців США та давні оцінки самого ISW.

Перекриває шлях до США: Трамп призупинив прийом заяв на імміграцію для українців

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинили прийом імміграційних заяв від громадян України та держав Латинської Америки на в'їзд до країни. Про це повідомив телеканал CBS News.

Уточнюється, що такий крок адміністрацій Трампа вплине на мігрантів, які перебували у процесі подання заяв на отримання пільг, що дозволяють перебувати на території Штатів.

Армія РФ почала нові наступи на фронті: у ЗСУ заявили про критичну ситуацію

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що армія країни-агресорки Росії відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту. Щоб активізуватися, росіяни скористалися погодними умовами - снігом та туманами.

З його слів у коментарі LIGA.net, загарбницькі війська активізували наступальні дії на Лиманському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Штурмові дії росіяни проводять під прикриттям туману, а також під ранок - коли промерзає земля і зручно пересуватись бронетехнікою.

"Росією керують брехуни": Зеленський відреагував на удар ворога по Одесі

Вночі проти 19 лютого російські окупанти масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками. На цинічний удар РФ по енергетичній інфраструктурі відреагував президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Він зазначив, що наразі в Одесі тривають рятувальні роботи.

Келлог прибув до Києва: що відомо про візит спецпредставника Трампа

У середу, 19 лютого, спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі в столиці України його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келлог сказав, що "це шанс провести хороші потенційні переговори".

ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти РФ - що відомо

Посли Європейського Союзу у середу, 19 лютого, погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

За його словами, офіційно новий санкційний пакет буде схвалений міністрами закордонних справ країн ЄС наступного понеділка, 24 лютого, – у третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас, як пише Reuters, санкції включають заборону на імпорт первинного алюмінію. Також, за відомостями видання, окремі санкції запроваджуються щодо 73 суден так званого тіньового танкерного флоту.

Британія готує передачу винищувачів Typhoon: в Україні буде "повітряне патрулювання"

Велика Британія готується направити до України винищувачі Typhoon для підтримки миру в Україні після досягнення угоди про припинення вогню.

За даними видання The Times, Військово-повітряні сили Великої Британії готові направити винищувачі Typhoon в Україну після завершення повномасштабної війни. Британські літаки можуть використовувати для патрулювання повітряного простору України з метою забезпечення миру.

Залужний неочікувано відповів, чи буде балотуватись у президенти України

На тлі дискусій щодо проведення виборів в Україні, посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів на запитання, чи планує він балотуватися в президенти України. Своїм баченням він поділився у коментарі для видання NV.

Журналісти запитали у Залужного чи піде він на вибори.

Мирні переговори без участі України: Буданов зробив заяву про завершення конфлікту

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що мирні переговори повинні проходити за участі всіх сторін конфлікту.

Керівник ГУР в інтерв'ю Defence24 відповів на запитання щодо його ставлення до мирних переговорів без прямої участі України, і чи вважає він, що такі переговори призведуть до тривалого та справедливого вирішення конфлікту.

"Ленд-ліз для України та удар по РФ": експерт сказав, як Трамп може закінчити війну

У команді президента США Дональда Трампа готують два плани щодо завершення війни в України. Один з варіантів передбачає спробу досягти угоди з Путіним мирним шляхом. Деталі планів Трампа розкрив політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

В США озвучили Путіну неочікувані умови для перемир’я в Україні

Адміністрація Сполучених Штатів Америки запропонувала Росії умови для перемир’я в Україні. Про це повідомив експосол США у Російській Федерації Майкл Макфол у соціальній мережі Х.

За його словами, йдеться про такі умови, як збереження окупованих територій і відсутність членства України в НАТО.

Витрати на оборону та допомога США: Зеленський зробив гучну заяву

Україна за три роки війни витратила 320 млрд доларів на озброєння. З цієї суми США надали зброї на 67 млрд доларів. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

Зеленський різко відреагував на те, що "рівень його довіри в Україні впав до 4%"

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що інформація Дональда Трампа про нібито 4% довіри до нього серед українців йде від Росії.

Зеленський на пресконференції відповів на заяву американського президента Дональда Трампа про те, що у нього нібито рейтинг довіри серед громадян України становить 4%. Глава держави зазначив, що не коментує соцопитування, але нагадав, що свіжий рейтинг КМІС показав, що йому довіряють 57% українців.

Перемога України у війні залежить від чотирьох факторів - Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів про головні чотири складові перемоги над ворогом.

"Подивимося тепер на більш серйозне питання з точки зору більш, кажемо так, політичного погляду на процес війни. Як все ж таки бимполітичний. Крайня форма політичного процесу. Тобто, війна можлива і вона обов'язково приведе до перемоги, коли народ, який захищає цю країну, буде готовий далі його захищати. Це дуже важливо. Давайте задамо собі питання, що ми з цього приводу робимо", - сказав він для NV.

РФ готується до локальної війни в Естонії: Гетьман заявив про втрати територій

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман повідомив, що європейці мають долучитися до війни проти РФ своїми військами, бо Україні буде вкрай важко тримати східний фланг Європи.

"Очевидно, для багатьох країн завершення війни - це капітуляція України і "полегшення". Але Путін буде намагатися атакувати інші європейські країни. Дивно, що міністр закордонних справ Польщі говорить від імені всієї Європи щодо відправлення військ в Україну. Адже британці, Балтійські країни, Франція не проти і розглядають ці питання. Поляки не тримають східний фланг - це робимо ми для всіх країн Європи", - зазначив він в ефірі телеканалу Еспресо.

Загострення між Україною та США: як відповів Зеленський на звинувачення Трампа

Заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні та його припущення про можливість швидкого врегулювання конфлікту викликали різку реакцію в Києві. Президент Володимир Зеленський під час пресконференції для журналістів у столиці та в інтерв'ю німецькому виданню Bild відповів на звинувачення про нібито можливість уникнення війни, а також прокоментував ідею мирних переговорів за участю Росії.

Главред зібрав головне, що варто знати про загострення відносин між Україною і США та офіційну позицію держави.

РФ "ніколи не відмовлялася": Путін готовий відновити переговори з Україною

Росія нібито "ніколи не відмовлялася" від переговорів з Україною та готова повернутися за стіл перемовин. РФ хоче "вийти на прийнятні для обох сторін рішення". Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, якого цитують росЗМІ.

"Переговори відбуватимуться за участю і Росії та України, ніхто Україну з цього процесу не виключає", - заявив Путін.

Путін заявив про прорив кордону на півночі України: у ЦПД прокоментували ситуацію

В ніч проти 19 лютого російські окупанти зайшли на територію України з боку Курської області. Таку заяву зробив кремлівський диктатор Володимир Путін, цитують росЗМІ.

"Остання інформація, яку мені доповіли буквально годину тому: сьогодні вночі бійці 810-ї бригади перетнули кордон Російської Федерації та України і вийшли на територію України", - цинічно заявив Путін.

Єрмак провів перші переговори з Келлогом: про що домовились

Сьогодні, 19 лютого, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про підсумки зустрічі він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Єрмак підкреслив, що для України важливо, щоб Келлог отримав повну картину подій на фронті, а також особисто переконався в незламності українського народу. Він зазначив, що спецпредставник США повинен побачити ситуацію на власні очі та отримати всі необхідні деталі. Крім того, заплановані брифінги від військового командування та командирів безпосередньо на місцях бойових дій.

"Диктатор без виборів" та "комік": Трамп накинувся на Зеленського із звинуваченнями

Президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за нібито небажання проводити вибори в Україні під час воєнного стану та наступу росіян на фронті та назвав його диктатором. Відповідний пост Дональда Трамп опублікував у соцмережі Truth Social.

З 1 березня ціни на найпопулярніші ліки впадуть на 30%: перелік МОЗ

Вартість сотні найзатребуваніших лікарських засобів в Україні знизиться з 1 березня. Українські фармацевтичні виробники опустять відпускні ціни на 30%. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Фармацевтичні виробники підписали декларацію про зниження та стабілізацію цін на лікарські засоби.

Трамп "не збирається цього терпіти": Венс з Волцом розкритикували Зеленського

Віцепрезидент США Джей Ді Венс застеріг президента України Володимира Зеленського від критики Дональда Трампа. Публічні звинувачення у сторону президента США нібито лише погіршать ситуацію. Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню Daily Mail.

Венс висловив невдоволення після того, як Зеленський звинуватив Трампа в поширенні російської дезінформації щодо війни в Україні. За його словами, критика Трампа з боку українського лідера є "невдалою стратегією", яка не сприятиме покращенню відносин між Києвом і Вашингтоном.

"РФ продовжить повзучу агресію": Подоляк висловився про закінчення війни в Україні

Встановлення режиму тиші на лінії фронту без справедливої мирної угоди не означатиме повноцінне закінчення війни. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна.

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