Орбан шантажує ЄС скасуванням санкції проти РФ і ставить ультиматум Україні – ЗМІ

Припинення поставок російського газу через Україну є неприйнятним, вважає Віктор Орбан.

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Віктор Орбан зробив новий випад на адресу України / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот

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Угорщина може домогтися скасування санкцій ЄС проти Росії

Євросоюз надав Будапешту гарантії енергетичної безпеки

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина може домогтися скасування санкцій ЄС проти Росії, якщо транзит російського газу через територію України не буде відновлено.

"Якщо обіцянку буде порушено, ми не просто запропонуємо скасувати санкції, ми їх скасуємо", - цитує Орбана Bloomberg.

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За його словами, припинення поставок російського газу через Україну є неприйнятним, оскільки воно підвищує ціни на енергоресурси в Центральній Європі.

Водночас глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що Євросоюз надав Будапешту гарантії енергетичної безпеки, зобов'язавшись захищати постачання природного газу і нафтопроводів до країн ЄС.

"Угорщина отримала запитані гарантії щодо енергетичної безпеки нашої країни. Єврокомісія взяла на себе зобов'язання щодо захисту поставок природного газу і нафтопроводів, що ведуть до держав Євросоюзу", - написав він.

Раніше в ОП прокоментували ідею Орбана щодо "перемир'я". Орбан навряд чи хотів запропонувати реальну схему перемир'я, найімовірніше, це була міні-операція.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини звинуватив українського президента Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" на фронті та масштабному обміні полонених між Росією й Україною.

Як повідомляв Главред, Орбан заявив, що раніше тема миру не викликала інтересу серед європейських політиків, але зараз ситуація змінилася. На його думку, це стало можливим завдяки угорському головуванню в Європейському Союзі.

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Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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