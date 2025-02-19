Витрати на оборону та допомога США: Зеленський зробив гучну заяву

Зеленський розпочав переговори з європейськими лідерами щодо фінансування ЗСУ.

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Зеленський розповів про допомогу США / колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, ОПУ

Головне із заяви президента:

США надали Україні зброї на 67 млрд доларів

У одного з українських міст немає ракет для Patriot

Келлог повинен поспілкувався з українськими цивільними та військовими

Україна за три роки війни витратила 320 млрд доларів на озброєння. З цієї суми США надали зброї на 67 млрд доларів. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

"США дали нам близько $67 млрд зброєю і $31 млрд програмами в бюджет. Це точно не коштувало $500 млрд, це не серйозна розмова", - наголосив він. відео дня

За його словами, війна обійшлася Україні в $320 мільярдів, з яких $120 мільярдів заплатили українці, а ще $200 мільярдів - США і Європа.

Президент також додав, що США хотіли 50% того, що прописано в документі про рідкоземельні метали.

"Але там немає жодного слова про гарантії безпеки. Там немає нічого чіткого. Я не можу продавати державу", - підкреслив президент.

Рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Фінансування ЗСУ

Зеленський також повідомив, що розпочав переговори з європейськими лідерами щодо фінансування ЗСУ.

"Я вірю, що вони будуть готові фінансувати Збройні сили України, якщо США цього не зроблять", - підкреслив він.

Президент також додав, що у одного з українських міст немає ракет для Patriot: "Буває, о 5-й ранку дзвонить командувач і каже: йде 8 цілей, але в нас немає ракет ППО".

Поїздка Келлога на фронт

Крім того, Володимир Зеленський хоче, щоб спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог поспілкувався з українськими цивільними та військовими, щоб на власні очі побачити, що відбувається в Україні.

"Для мене важливо, щоб Келлог просто походив Києвом та іншими містами, щоб він поспілкувався з людьми: чи довіряють вони своєму президенту. Що думають про Путіна, про Трампа після його заяв. Ми не хочемо водити його кудись. Нехай вибере самостійно", – сказав він.

Після цього, президент наголосив, він готовий поїхати з Келлогом на фронт.

"І ми поїдемо. Там нехай поспілкується з військовими. Чи готові військові терміново голосувати, щоб піти додому, все віддати окупантам і не мати гарантій безпеки? Нехай їх запитає. Для мене це завдання, щоб пан Келлог отримав інформацію сам, якщо буде можливість, час і бажання", – додав глава держави.

Візит Келлога в Україну - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у середу, 19 лютого, спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі в столиці України його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Келлог заявив, що цей візит буде "продовженням важливої роботи". За його словами, це шанс провести хороші потенційні переговори.

Раніше Зеленський говорив, що він разом із Келлогом вирушить до головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського і до командувачів кількох бригад. Також він припустив, що представник Трампа може зустрітися з представниками Міноборони України та з українськими розвідниками.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

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