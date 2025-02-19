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Перекриває шлях до США: Трамп призупинив прийом заяв на імміграцію для українців

Маріна Фурман
19 лютого 2025, 09:37
269
Припинення прийому заявок діятиме невизначений період.
беженцы, загранпаспорт Украины
США призупинили прийом заяв на імміграцію / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • США заморозили розгляд заяв на імміграцію для українців
  • Припинення прийому заявок діятиме невизначений період

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинили прийом імміграційних заяв від громадян України та держав Латинської Америки на в'їзд до країни. Про це повідомив телеканал CBS News.

Уточнюється, що такий крок адміністрацій Трампа вплине на мігрантів, які перебували у процесі подання заяв на отримання пільг, що дозволяють перебувати на території Штатів.

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Відомо, що припинення прийому заявок діятиме невизначений період.

"За словами двох офіційних осіб США та згідно з внутрішньою службовою запискою, отриманою CBS, адміністрація американського лідера Дональда Трампа ввела паузу на розгляд усіх заяв на імміграцію, поданих мігрантами з Латинської Америки та України", – йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що тепер американські чиновники працюють над виявленням "потенційних випадків шахрайства" та покращенням процедур перевірки з метою зниження національної та громадської безпеки.

Нагадаємо, адміністрація Байдена використовувала подібні програми для біженців у великих масштабах, частково для того, щоб заохотити мігрантів реєструватися на легальних каналах міграції замість того, щоб незаконно перетинати південний кордон.

Своєю чергою адміністрація Трампа швидко призупинила ці зусилля, стверджуючи, що це є зловживанням повноваженнями.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав Главред, українські біженці, які хочуть залишитися в Чехії, у 2025 році можуть змінити свій офіційний статус із тимчасового захисту на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання. Однак, схоже, що скористатися такою можливістю зможуть лише достатньо забезпечені біженці. Адже для отримання дозволу на постійне проживання в Чехії іноземець повинен мати річний дохід 440 000 крон брутто (18 480 євро) або більше. Тобто мінімум 1,5 тисячі євро на місяць.

Крім того, у Чехії можуть з'явитися спеціальні центри повернення для українських біженців. Вони сприятимуть поверненню українців на батьківщину та виконуватимуть роль культурних і громадських хабів.

Тим часом уряд Польщі змінює правила надання допомоги на дітей для іноземців. На виплати зможуть претендувати лише ті біженці та іммігранти, які офіційно працюють у країні.

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Що таке CBS News?

CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

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