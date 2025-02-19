РФ 'ніколи не відмовлялася': Путін готовий відновити переговори з Україною

Ключові тези Путіна:
- РФ готова сісти за стіл перемовин щодо України
- Україну не виключають з процесу переговорів
- Росія прагне "прийнятного рішення" для обох сторін
Росія нібито "ніколи не відмовлялася" від переговорів з Україною та готова повернутися за стіл перемовин. РФ хоче "вийти на прийнятні для обох сторін рішення". Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, якого цитують росЗМІ.
"Переговори відбуватимуться за участю і Росії та України, ніхто Україну з цього процесу не виключає", - заявив Путін.
Кремлівський диктатор вкотре повторив тезу російської пропаганди про те, що це нібито "Захід і Україна відмовилися від контактів із Москвою, а не навпаки". Водночас Путін цинічно заявив, що "істерика Києва" з приводу відсутності за столом переговорів між Росією та США є недоречною.
На переговорах у Саудівській Аравії Росія та США зробили "перший крок" до відновлення двосторонньої співпраці в різних сферах. За словами Путіна, він "високо оцінює" результати переговорів в Ер-Ріяді та називає їх атмосферу "доброзичливою".
"Метою переговорів в Ер-Ріяді було "підвищення довіри... Без підвищення рівня довіри між РФ і США неможливо вирішити українську кризу", - сказав лідер РФ.
Також він зазначив, що Росія та США працюють над питаннями економіки, енергетичних ринків, космосу та інших напрямків. Путін повідомив, що під час переговорів було досягнуто домовленостей про відновлення роботи дипломатичних представництв у нормальному режимі.
Окремо глава Кремля висловив бажання зустрітися з Дональдом Трампом, але підкреслив, що для цього "потрібна підготовка". На його думку, нинішні відносини між Москвою та Вашингтоном не дозволяють обмежитися простою розмовою "за чашкою кави".
Путін подякував владі Саудівської Аравії за організацію переговорного майданчика для зустрічі делегацій Росії та США. Російський лідер також заявив, що найближчим часом планує розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії.
Дивіться відео коментарів Путіна щодо переговорів з Україною і зустрічі представників РФ та США в Саудвській Аравії:
Переговори в Саудівській Аравії 18 лютого - що відомо
Нагадаємо, 18 лютого в Ер-Ріяді відбулися закриті переговори між представниками США та Росії. Зустріч тривала близько 4,5 години, за її підсумками сторони погодили створення робочих груп, які займатимуться питаннями припинення війни в Україні.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які рішення щодо завершення війни не можуть ухвалюватися без України. Також він заявив, що Україна не прийме жодні ультиматуми з боку Росії.
Як повідомляв Главред, спочатку переговори в Саудівській Аравії планувалися у тристоронньому форматі за участю України, проте США та Росія наполягли на проведенні зустрічі без Києва. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман особисто поінформує президента Зеленського про перебіг переговорів.
Читайте також:
- "Почесна капітуляція": Горбач розкрив небезпеку для України на переговорах з РФ
- Переговори РФ і США: Путін хоче отримати контроль над Україною
- На переговорах зі США Лавров перекладав відповідальність за війну на Київ - ISW
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред