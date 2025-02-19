Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ "ніколи не відмовлялася": Путін готовий відновити переговори з Україною

Руслана Заклінська
19 лютого 2025, 16:37оновлено 19 лютого, 17:14
241
Путін заявив про готовність до переговорів з Україною після зустрічі з делегацій РФ та США в Саудівській Аравії.
РФ 'ніколи не відмовлялася': Путін готовий відновити переговори з Україною
Путін заявив про "готовність повернутися за стіл переговорів щодо України"/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Путіна:

  • РФ готова сісти за стіл перемовин щодо України
  • Україну не виключають з процесу переговорів
  • Росія прагне "прийнятного рішення" для обох сторін

Росія нібито "ніколи не відмовлялася" від переговорів з Україною та готова повернутися за стіл перемовин. РФ хоче "вийти на прийнятні для обох сторін рішення". Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, якого цитують росЗМІ.

"Переговори відбуватимуться за участю і Росії та України, ніхто Україну з цього процесу не виключає", - заявив Путін.

відео дня

Кремлівський диктатор вкотре повторив тезу російської пропаганди про те, що це нібито "Захід і Україна відмовилися від контактів із Москвою, а не навпаки". Водночас Путін цинічно заявив, що "істерика Києва" з приводу відсутності за столом переговорів між Росією та США є недоречною.

На переговорах у Саудівській Аравії Росія та США зробили "перший крок" до відновлення двосторонньої співпраці в різних сферах. За словами Путіна, він "високо оцінює" результати переговорів в Ер-Ріяді та називає їх атмосферу "доброзичливою".

"Метою переговорів в Ер-Ріяді було "підвищення довіри... Без підвищення рівня довіри між РФ і США неможливо вирішити українську кризу", - сказав лідер РФ.

Також він зазначив, що Росія та США працюють над питаннями економіки, енергетичних ринків, космосу та інших напрямків. Путін повідомив, що під час переговорів було досягнуто домовленостей про відновлення роботи дипломатичних представництв у нормальному режимі.

Окремо глава Кремля висловив бажання зустрітися з Дональдом Трампом, але підкреслив, що для цього "потрібна підготовка". На його думку, нинішні відносини між Москвою та Вашингтоном не дозволяють обмежитися простою розмовою "за чашкою кави".

Путін подякував владі Саудівської Аравії за організацію переговорного майданчика для зустрічі делегацій Росії та США. Російський лідер також заявив, що найближчим часом планує розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії.

Дивіться відео коментарів Путіна щодо переговорів з Україною і зустрічі представників РФ та США в Саудвській Аравії:

РФ 'ніколи не відмовлялася': Путін готовий відновити переговори з Україною
Путін - про переговори в Ер-Ріяді / Фото: скріншот

Переговори в Саудівській Аравії 18 лютого - що відомо

Нагадаємо, 18 лютого в Ер-Ріяді відбулися закриті переговори між представниками США та Росії. Зустріч тривала близько 4,5 години, за її підсумками сторони погодили створення робочих груп, які займатимуться питаннями припинення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які рішення щодо завершення війни не можуть ухвалюватися без України. Також він заявив, що Україна не прийме жодні ультиматуми з боку Росії.

Як повідомляв Главред, спочатку переговори в Саудівській Аравії планувалися у тристоронньому форматі за участю України, проте США та Росія наполягли на проведенні зустрічі без Києва. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман особисто поінформує президента Зеленського про перебіг переговорів.

Читайте також:

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Путін заявив про прорив кордону на півночі України: у ЦПД прокоментували ситуацію

Путін заявив про прорив кордону на півночі України: у ЦПД прокоментували ситуацію

16:57Україна
РФ "ніколи не відмовлялася": Путін готовий відновити переговори з Україною

РФ "ніколи не відмовлялася": Путін готовий відновити переговори з Україною

16:37Світ
Загострення між Україною та США: як відповів Зеленський на звинувачення Трампа

Загострення між Україною та США: як відповів Зеленський на звинувачення Трампа

16:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить різке потепління і розтане сніг: синоптикиня назвала дату

Вдарить різке потепління і розтане сніг: синоптикиня назвала дату

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

Гороскоп на завтра 20 лютого: Ракам - чудові новини, Козерогам - подорож

Гороскоп на завтра 20 лютого: Ракам - чудові новини, Козерогам - подорож

Експерти радять не забувати ставити миску з сіллю вдома у лютому: яка причина

Експерти радять не забувати ставити миску з сіллю вдома у лютому: яка причина

"Потрібно виходити з токсичних стосунків": Лорак знайшла нового фаворита

"Потрібно виходити з токсичних стосунків": Лорак знайшла нового фаворита

Останні новини

17:36

Трамп і Путін хочуть поділити світ на двох: експерт назвав "цікавий" сценарій

17:14

Весна вже близько: що посадити у лютому для швидкого врожаю

17:00

Презентація нового iPhone SE 4 - де дивитись і та які характеристики смартфона

16:57

Путін заявив про прорив кордону на півночі України: у ЦПД прокоментували ситуацію

16:51

"Там почався жах": Камалія розкрила подробиці сварок із донькою ексчоловіка

Путін припустився ідіотської помилки, Трамп готує план Б із ленд-лізом для України – ЗагороднійПутін припустився ідіотської помилки, Трамп готує план Б із ленд-лізом для України – Загородній
16:45

Краще за гній: чим удобрити землю навесні

16:42

Окупанти можуть змістити акцент на інший напрямок: яка ситуація на фронті

16:37

РФ "ніколи не відмовлялася": Путін готовий відновити переговори з УкраїноюВідео

16:25

Загострення між Україною та США: як відповів Зеленський на звинувачення Трампа

Реклама
16:21

Залужний назвав свою "абсолютну помилку" у війні з Росією на посаді головкома

15:52

Секонд-хенд із сюрпризом: студентка купила випадковий мішок і розбагатіла

15:40

РФ готується до локальної війни в Естонії: Гетьман заявив про втрати територій

15:16

Чому комп'ютери мають клавішу Shift: чоловік зробив справжнє "відкриття"Відео

15:05

Вдарить 20-градусний мороз: синоптикиня сказала, де в Україні буде найхолодніше

14:54

Світлана Лобода розповіла про зустрічі з Валерієм Залужним: "Я намагалася"

14:46

Міноборони отримали вітчизняні блочно-модульні транспортабельні котельні новини компанії

14:36

"Стояли в розгубленості": Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею

14:29

У бананах неочікувано виявили живого гостя: що знайшли працівники крамниці

14:22

Потрібно готуватися: українців попередили про різке зростання цін на продукти

14:20

Перемога України у війні залежить від чотирьох факторів - Залужний

Реклама
14:04

"РФ не буде диктувати Україні умови": у Раді зробили різку заяву про вибори

13:50

Зеленський різко відреагував на те, що "рівень його довіри в Україні впав до 4%"

13:34

"З обличчям біда": Раміна показала, що з нею зробили молочні продукти

13:23

Витрати на оборону та допомога США: Зеленський зробив гучну заяву

13:07

Джаред Лето оскандалився фото з російськими акторами: "Я і друзі"

13:00

В США озвучили Путіну неочікувані умови для перемир’я в Україні

12:55

"Ленд-ліз для України та удар по РФ": експерт сказав, як Трамп може закінчити війну

12:19

Росії вигідна війна: експерт сказав, що замислив ПутінВідео

12:13

Утікача Олега Винника звинуватили у великій брехні на концерті у Чехії - причина

12:06

"Брітні, ти?": Арестович ошелешив срамотним фото

12:00

"Алло, ваша школа замінована": як зривають навчальний процес в Україні

11:59

Мирні переговори без участі України: Буданов зробив заяву про завершення конфлікту

11:56

Залужний неочікувано відповів, чи буде балотуватись у президенти України

11:49

Гороскоп Таро на березень 2025: Ракам - успіх, Левам - прибуток, Дівам - романтикаВідео

11:38

Кинулася в обійми: суд виніс рішення чоловікові Ріанни

11:32

Немає сенсу: Подоляк розкритикував переговори США та РФ в Саудівській Аравії

11:26

Українці втратять статус тимчасового захисту в Чехії: за яких умов та коли

10:55

Британія готує передачу винищувачів Typhoon: в Україні буде "повітряне патрулювання"

10:49

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Драконам - тривога, Тиграм - параноя

10:42

ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти РФ - що відомо

Реклама
10:17

Закінчити війну до Великодня: полковник спецназу оцінив шанси

10:10

Келлог прибув до Києва: що відомо про візит спецпредставника ТрампаВідео

10:01

"Росією керують брехуни": Зеленський відреагував на удар ворога по ОдесіФото

09:59

"Просто не забувай": Влад Яма публічно звернувся до дружини

09:56

Трамп увімкнув турборежим: чому на Київ чекають непрості часиПогляд

09:45

Армія РФ почала нові наступи на фронті: у ЗСУ заявили про критичну ситуацію

09:37

Перекриває шлях до США: Трамп призупинив прийом заяв на імміграцію для українців

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

09:15

Карта Deep State онлайн за 19 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

09:00

Шабунін, НАБУ та ВАКС освоїли за рік десятки мільйонів доларів, контролюючи одне одного, - експерт

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти