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Віцепрезидент США розкритикував Зеленського за "лихослів'я" у бік Трампа

Руслана Заклінська
19 лютого 2025, 20:26оновлено 19 лютого, 20:58
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Венс стверджує, що Зеленський отримує "погані поради" щодо того, як будувати комунікацію з Вашингтоном.
Віцепрезидент США розкритикував Зеленського за 'лихослів'я' у бік Трампа
Венс порадив Зеленському змінити тон у висловлюваннях про Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, x.com/JDVance

Віцепрезидент США Джей Ді Венс застеріг президента України Володимира Зеленського від критики Дональда Трампа. Публічні звинувачення у сторону президента США нібито лише погіршать ситуацію. Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню Daily Mail.

Венс висловив невдоволення після того, як Зеленський звинуватив Трампа в поширенні російської дезінформації щодо війни в Україні. За його словами, критика Трампа з боку українського лідера є "невдалою стратегією", яка не сприятиме покращенню відносин між Києвом і Вашингтоном.

Віцепрезидент стверджує, що даремно думати, що можна "змінити думку президента, лихословлячи його публічно в ЗМІ".

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"Кожен, хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб поводження з цією адміністрацією", - сказав Венс.

Водночас Венс заявив, що позиція Трампа щодо України є його власним переконанням і не базується на жодних зовнішніх впливах, зокрема російській дезінформації.

"Це засновано на тому факті, що Дональд Трамп, я вважаю, багато знає про геополітику і має дуже твердий погляд, і мав твердий погляд протягом дуже тривалого часу", - зазначив віцепрезидент США.

На його думку, Зеленський отримує "погані поради" щодо того, як будувати комунікацію з Вашингтоном за нових політичних умов. Попри це, Венс запевнив, що США підтримують Україну та високо оцінюють стійкість її народу.

"Ми, очевидно, любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдатів, але ми, очевидно, вважаємо, що цю війну потрібно швидко завершити", - заявив він.

Заява радника США з нацбезпеки

Крім цього, радник США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Білий дім розчарований реакцією Києва на угоду щодо корисних копалин та попередив – Дональд Трамп не буде з цим миритися. Він також підтримав заяви Трампа щодо Володимира Зеленського і наголосив, що "ера нескінченної війни та руйнувань закінчилася".

"Ця епоха завершилася. Президент Трамп чітко заявив про свій намір покласти край цій війні, і всі сторони мають це усвідомити. Я вважаю, що розчарування виникло лише за останній тиждень через несподівану ескалацію риторики, пов’язану з презентацією того, що ми розглядаємо як важливу можливість – інвестиції США в українську інфраструктуру", - заявив він в ефірі Fox News.

За його словами, США розглядають можливість повернення частини своїх інвестицій через механізми, схожі на європейські кредити, що фінансуються заарештованими російськими активами.

Водночас він запевнив, що Трамп підтримує український народ, нагадуючи, що саме його адміністрація першою надала Україні летальну зброю, тоді як Барак Обама цього не зробив. Волц також зазначив, що якби Трамп залишався при владі, війна могла б не розпочатися завдяки його політиці стримування.

Заяви Трампа і Зеленського - останні новини

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, натякнувши, що це може стати умовою для виділення Україні місця за столом преговорів. Він також стверджував, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4%.

У відповідь український президент назвав ці дані російською дезінформацією та нагадав, що за даними КМІС, рівень довіри до нього становить 57%.

Як повідомляв Главред, тоді президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського за відмову від виборів під час війни та назвав його диктатором. У соцмережі Truth Social він заявив, що Україна отримала 350 млрд доларів від США на війну, у якій "неможливо перемогти".

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Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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