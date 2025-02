На переговорах зі США Лавров перекладав відповідальність за війну на Київ - ISW

Коротко:

Москва прагне виправдати свою військову агресію проти України, підміняючи реальні причини війни пропагандистськими тезами. Про це пише Інститут вивчення війни за 18 лютого.

Аналітики ISW зазначають, що під час переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виправдовував повномасштабне вторгнення Росії, перекладаючи відповідальність за війну на Україну і Захід. Він повторив пропагандистські тези Кремля про нібито "першопричини" війни, серед яких розширення НАТО і нібито "дискримінація" російськомовного населення в Україні, ЗМІ та культури.

Експерти зазначають, що така риторика є частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля, яка намагається представити повномасштабне вторгнення Росії як вимушений крок у відповідь на дії України та Заходу.

"Такі заяви заперечують той факт, що Зеленський балотувався і вступив на посаду під гаслом припинення конфлікту, що триває, і намагався домовитися з Путіним на початку свого президентського терміну, а також те, що Путін відмовився припинити безперервні порушення його маріонетками умов Мінських домовленостей", - ідеться у звіті.

Лавров також повторив давні вимоги Путіна, висунуті ще наприкінці 2021 року, серед яких - нейтралітет України, відмова від вступу до НАТО, обмеження чисельності української армії та фактичне усунення українського уряду від влади.

Як повідомляв Главред, 18 лютого в столиці Саудівської Аравії відбулися закриті переговори представників США і Росії, які тривали близько 4,5 годин у два раунди. У США переговори назвали "важливим кроком вперед". Також погоджено створення команд, які працюватимуть над припиненням війни в Україні та питаннями післявоєнного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між Росією і США в Саудівській Аравії відбудуться без участі України, але держава ніколи не прийме ультиматуми РФ.

Як пише Bloomberg, принц Саудівської Аравії планував провести переговори за участю України, Росії та США.Київ не запрошували на вимогу Вашингтона і Москви. При цьому наслідний принц Мухаммед бін Салман особисто розповість Зеленському про переговори.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.