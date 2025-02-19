Перемога України у війні залежить від чотирьох факторів - Залужний

Валерій Залужний повідомив, що Україні необхідно мати адекватне військове керівництво.

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Залужний назвав чотири фактори проти війни в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, t.me/Zaluzhnui

Головні тези Залужного:

Міжнародна підтримка для України має бути постійної

Війна можлива і вона обов'язково приведе до перемоги

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів про головні чотири складові перемоги над ворогом.

"Подивимося тепер на більш серйозне питання з точки зору більш, кажемо так, політичного погляду на процес війни. Як все ж таки бимполітичний. Крайня форма політичного процесу. Тобто, війна можлива і вона обов'язково приведе до перемоги, коли народ, який захищає цю країну, буде готовий далі його захищати. Це дуже важливо. Давайте задамо собі питання, що ми з цього приводу робимо", - сказав він для NV. відео дня

За його словами, міжнародна підтримка має бути надійною і постійною та ще важливо прогнозувати ситуацію на пів року вперед.

"Друге, має бути надійна і постійна міжнародна підтримка. Давайте задавати собі питання і прогнозувати, що буде через пів року. Ми маємо мати адекватне військове керівництво для того, щоб це керівництво могло побудувати правильну стратегію, єдину правильну стратегію для тієї чи іншої війни, для нашої в даному випадку. Ну і четверте, весь цей процес має ефективно оперуватися. Тому давайте задавати собі питання по кожному цьому пункту і дивитися, що буде з цим через пів року", - розповів Залужний.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Тарас Загородній назвав єдиний шанс завершити війну до Великодня. Відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче досягти припинення вогню в Україні до Великодня. Загородній поставився скептично до того, що вогонь вдасться зупинити до 20 квітня.

У США зробили заяву, як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони. Американська переговорна група під час зустрічі в Саудівській Аравії передала російській стороні кілька ключових принципів щодо припинення війни, проте представники США утрималися від коментарів.

Експерт сказав, як Трамп може закінчити війну. Відомо, що у США план А передбачає фіксацію ситуації на лінії розмежування та подальші переговори, але Путін, ймовірно, буде чинити опір і не поступатиметься, оскільки цей план йому абсолютно не підходить.

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