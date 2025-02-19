'Ленд-ліз для України та удар по РФ': експерт сказав, як Трамп може закінчити війну

Адміністрація Трампа готує два плани щодо завершення війни в Україні, один з яких — досить радикальний.

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У Трампа є 2 плани завершення щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Ключові тези:

Трамп має два варіанти завершення війни в Україні

План А - угода з Путіним мирним шляхом

План Б передбачає ленд-ліз для України на 500 млрд доларів та удари по території Росії

У команді президента США Дональда Трампа готують два плани щодо завершення війни в України. Один з варіантів передбачає спробу досягти угоди з Путіним мирним шляхом. Деталі планів Трампа розкрив політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

За його словами, план А передбачає фіксацію ситуації на лінії розмежування та подальші переговори, але Путін, ймовірно, буде чинити опір і не поступатиметься, оскільки цей план йому абсолютно не підходить.

Якщо ж Путін відмовиться від цього варіанту, тоді Трамп перейде до плану Б.

"План Б – це план Помпео, який був опублікований минулого року. Він передбачає ленд-ліз для України на 500 млрд доларів. До речі, Трамп говорить саме про таку суму в контексті українських корисних копалин, тож я думаю, що ця цифра вискочила не випадково. Також цей план передбачає зняття обмежень на удари по території Росії та надання Україні всього необхідного, щоб можна було вийти на кордони 24 лютого 2022 року", - пояснив Загородній.

Він переконаний, що найімовірніше команда Трампа все ж реалізує план Б, адже президент США та російський диктатор навряд чи про щось домовляться.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Загородній також звернув увагу на те, що Путін публічно висловив свою переговорну позицію. А одне з правил переговорів – ніколи не викладай усі карти на стіл, бо їх можна буде побити.

"Путін, коли висловив свою переговорну позицію, виклав усі свої карти на стіл: зажадав віддати йому Запоріжжя, Херсон, усю Донецьку область, і тільки після цього він готовий припинити вогонь. Це апріорі нездійсненні умови. Адже при цьому Путін ще вимагатиме від Трампа демонтувати військову інфраструктуру НАТО в Європі, а цього точно не буде. Так, частково контингент у Європі скоротять, але навряд чи Штати повністю підуть звідти", - сказав експерт.

Загородній жартома додав, якщо Путін почне розповідати Трампу про Рюриковичів і печенігів, Трамп узагалі "випаде в астрал".

Політичний експерт підкреслив, що світ повинен підштовхнути Трампа до плану Б.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про план Б Трампа щодо України і запуск ленд-лізу:

Мирні плани Трампа щодо завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський писав, що пропозиція президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання розв'язаної Росією війни проти України складається з трьох етапів. Зокрема, припинення вогню, вибори в Україні та підписання остаточної угоди.

Нещодавно Главред з посиланням на ЗМІ повідомляв, що так званий мирний план президента США Дональда Трампа може передбачати "передачу" Україною 20% своєї території агресору Росії. Сам мир буде "гарантований", мовляв, словом очільника Кремля Володимира Путіна та "багатонаціональними силами" без участі Штатів. У такому разі ані Америка, ані НАТО не будуть зобов'язані захищати українську державу в тому разі, якщо країна-окупант нападе знову.

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука заявив, що один з планів Трампа передбачає розрив відносин з "другом Володимиром" і надання Україні масштабної військової допомоги. Другий - США "відхрестяться" від України та Росії та скажуть розбиратися самостійно.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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