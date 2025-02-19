В США озвучили Путіну неочікувані умови для перемир’я в Україні

Однією з умов є відсутність членства України в НАТО.

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Умови закінчення війни / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, сайт Кремля

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США запропонували РФ умови для перемир’я

Зокрема, йдеться про збереження окупованих територій

Реакції Путіна поки не було

Адміністрація Сполучених Штатів Америки запропонувала Росії умови для перемир’я в Україні. Про це повідомив експосол США у Російській Федерації Майкл Макфол у соціальній мережі Х.

За його словами, йдеться про такі умови, як збереження окупованих територій і відсутність членства України в НАТО.

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Окрім того, є ще інші умови – це відсутність американських військових в Україні, виведення американських військових з Європи, в тому числі з прифронтових держав, а також послаблення санкцій.

Макфол підкреслив, що реакції російського диктатора Володимира Путіна поки не було.

Переговори про завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що мирні переговори повинні проходити за участі всіх сторін конфлікту.

Президент США Дональд Трамп цинічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів.

Крім того, переговори, організовані 18 лютого в Саудівської Аравії, спочатку планували провести у тристоронньому форматі – за участю України, Росії та США. Проте американська та російська сторони наполягли на зустрічі без предстаників Києва.

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Хто такий Майкл Макфол? Майкл Макфол - американський дипломат, професор політичних наук Центру з питань демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському університеті. Посол США в Російській Федерації у 2011–2014 рр. До призначення послом був спеціальним помічником президента США Обами з питань національної безпеки. Є співголовою міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ, пише Вікіпедія.

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