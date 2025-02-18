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РФ удосконалила північнокорейські ракети: Буданов попередив про небезпеку

Маріна Фурман
18 лютого 2025, 13:29
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Співпраця Північної Кореї та РФ становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти.
Буданов, ракета KN-23
РФ та КНДР посилюють військову співпрацю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот державного ТБ КНДР

Ключові тези Буданова:

  • Росія модернізувала ракети КНДР
  • Партнерство Північної Кореї та РФ становить серйозну загрозу для міжнародного співтовариства

Північна Корея і країна-агресор Росія посилюють військову співпрацю в різних галузях. Загарбники змогли вдосконалити північнокорейську ракету KN-23. Про це заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило в інтерв'ю The Chosun.

Він зазначив, що партнерство РФ та КНДР досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти. Зокрема, він згадав про ракету KN-23, яку Північна Корея поставила до Росії.

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"Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1500 метрів. Але російські ракетні фахівці внесли технічні модифікації, розв'язавши цю проблему. Тепер ракета значно точніша і становить набагато більшу загрозу", - розповів керівник ГУР.

За його словами, цей технологічний розвиток може мати серйозні загрози для безпеки Південної Кореї та Японії, оскільки вони знаходяться в радіусі досяжності північнокорейських ракет.

"Північна Корея використовує цю війну для отримання бойового досвіду і модернізації своїх військових технологій", - додав Буданов.

РФ удосконалила північнокорейські ракети: Буданов попередив про небезпеку
Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні - новини за темою

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Північна Корея цього року відправить Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності. Також Пхеньян, ймовірно, передасть додаткові гаубиці.

Крім того, КНДР залучає своїх солдатів у війну проти України. За словами президента України Володимира Зеленського, на Курському напрямку перебуває 60 тисяч російських військових також підтягнули північнокорейських військових. Водночас РФ зазнає значних втрат – знищено сотні російських загарбників та солдатів КНДР.

Нагадаємо, Главред з посиланням на керівника ГУР Кирила Буданова писав, що участь КНДР у війні проти України створює серйозну загрозу для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Керівник ГУР зауважив, що сьогодні Україна, Росія та КНДР є єдиними країнами, які набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття. У майбутньому армія Північної Кореї кардинально відрізнятиметься від минулої.

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Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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