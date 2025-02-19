Загострення між Україною та США: як відповів Зеленський на звинувачення Трампа

Дональд Трамп поставив під сумнів прозорість використання допомоги США та звинуватив Україну у затягуванні війни, Володимир Зеленський відповів,

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Зеленський на звинувачення Трампа / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Яка зараз підтримка в Зеленського

Про що домовлялись США та Росія в Саудівській Аравії та чому РФ "стає жертвою"

Як Україна може використати візит Келлога

Заяви Дональда Трампа щодо війни в Україні та його припущення про можливість швидкого врегулювання конфлікту викликали різку реакцію в Києві. Президент Володимир Зеленський під час пресконференції для журналістів у столиці та в інтерв'ю німецькому виданню Bild відповів на звинувачення про нібито можливість уникнення війни, а також прокоментував ідею мирних переговорів за участю Росії.

Главред зібрав головне, що варто знати про загострення відносин між Україною і США та офіційну позицію держави.

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Про що сказав Трамп – головне

Дональд Трамп під час пресконференції в ніч на 19 лютого заявив, що почувається значно впевненіше щодо можливості припинення вогню у війні Росії проти України, повідомляє Forbes.

"Я почуваюся значно впевненіше, переговори були дуже добрі", – зазначив він.

За його словами, Росія прагне зупинити "варварство", що відбувається на фронті.

"Щотижня гинуть тисячі їхніх солдатів. Це безглуздо. Ідеться про російських та українських військових, здебільшого…", – сказав Трамп.

Президент США наголосив на своєму бажанні завершити цю "беззмістовну" війну. Він зазначив, що розглядаються два можливі варіанти – або припинення вогню, або повноцінна мирна угода.

"У нас є два варіанти – припинення вогню або мир. Ми прагнемо досягти обох, почнемо з припинення вогню", – підкреслив він.

Щодо ймовірного розміщення європейських миротворців в Україні, Трамп висловив підтримку.

"Якщо вони хочуть це зробити – чудово. Я повністю за. Якщо буде мирна угода, європейські війська там були б доречними. Нам не потрібно буде нічого вкладати, оскільки ми далеко. Але їхня присутність там була б хорошим рішенням, я б не заперечував", - додав президент США.

Водночас він наголосив, що питання виведення американських військ з Європи не стоїть на порядку денному.

"Ніхто не просив мене про це, тому не думаю, що нам доведеться це робити. Я б не хотів цього", - сказав він.

Під час пресконференції журналісти запитали Трампа, що він сказав би українцям, які можуть почуватися зрадженими через те, що їхню делегацію не запросили на переговори в Саудівській Аравії.

"Я чув, що вони засмучені цим. Але вони мали місце за столом переговорів три роки, ще задовго до цього. Все можна було вирішити набагато простіше", – відповів він.

Трамп також натякнув, що Україна могла запобігти війні, хоча не уточнив, як саме.

"Ви перебуваєте в цій ситуації вже три роки. Ви мали завершити це раніше. Вам не слід було цього починати. Я міг би укласти для України угоду, за якою вони б отримали майже всю землю, і ніхто б не загинув, жодне місто не було б зруйноване. Але вони вирішили інакше", – заявив президент США.

Він також переконаний, що має силу покласти край війні й бачить позитивну динаміку у цьому процесі: "Я думаю, що маю силу зупинити цю війну, і все рухається у правильному напрямку".

Які найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Крім того, Трамп заявив, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, вважаючи це "об’єктивною ситуацією".

"В Україні триває воєнний стан, а рейтинг її лідера впав до 4%. Якщо сісти за стіл переговорів, український народ сам вирішить, що вибори потрібні. Це не просто вимога Росії – це реальність", - сказав він.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський "не знає, де половина грошей", які США виділили Україні, і вимагає пояснень або повернення коштів.

"Ми дали, здається, 350 мільярдів доларів. А Європа надала набагато менше", – сказав Трамп. Він також обурився, що Європа, попри близькість до Росії, витратила значно менше коштів на допомогу Україні.

"Європа дала 100 мільярдів, а ми понад 300. Але між нами океан, а між ними – ні. Куди поділися всі ці гроші? Я ніколи не бачив звіту про це", – зазначив президент США.

Водночас за даними Пентагону з 2021 року США надали Україні понад 66,5 мільярдів доларів безпекової допомоги, що значно менше за цифру, озвучену Трампом.

Реакція України на переговори в Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між представниками США та Росії в Ер-Ріяді фактично вивели Володимира Путіна з міжнародної ізоляції. Про це він сказав під час пресконференції 19 лютого в Києві.

За його словами, США допомогли російському лідеру вийти з багаторічної ізоляції. Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій і що реальна картина допомоги від США дещо відрізняється від поширеного уявлення, хоча Київ залишається вдячним за підтримку.

"Тому я хотів би, щоб було більше правди у команди Трампа, бо все це точно на Україну позитивно не впливає, а впливає на те, що вони виводять із ізоляції Путіна, – сказав Зеленський.

Росія - стає "жертвою"

Президент також зазначив, що під час зустрічі в Саудівській Аравії з Росією спілкувалися, як із жертвою, що, на його думку, свідчить про "пом'якшення політики" щодо РФ.

"Все це точно позитивно на Україну не впливає. Натомість впливає на те, що вони виводять з ізоляції Путіна. Думаю, Путін і руські дуже радіють, бо обговорюються питання з ними... вчора вже були сигнали... - "як з жертвою". Це щось нове", - наголосив він.

Він підкреслив, що не має наміру критикувати офіційних представників США, але вказав, що глобальний бізнес завжди розглядав війну як конфлікт.

Який рейтинг довіри до Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оприлюднені Президентом США Дональдом Трампом рейтинги підтримки є дезінформацією, яку поширює Росія. Зеленський підкреслив, що наразі змінити ситуацію неможливо, але зауважив, що інформація про 4% підтримки є неправдивою та має російське походження.

"Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри, вони обговорюються між Америкою і Росією. На жаль, Президент Трамп, з великою повагою до нього відносимося, як до лідера американського народу, який ми дуже поважаємо і який нас постійно підтримує, живе в цьому дезінформаційному просторі", - розповів Зеленський.

Президент також пообіцяв незабаром оприлюднити результати соціологічних опитувань щодо рівня довіри українців до різних політичних лідерів. Під час пресконференції 19 лютого Зеленський зазначив, що зазвичай не коментує рейтинги популярності, однак згадав, що за останніми даними йому довіряють 57% українців.

"Довіра до мене 57% по КМІС, і я чув 57% плюс за різними соцопитуваннями", — підкреслив Зеленський.

Зеленський анонсував проведення соціологічних досліджень протягом найближчих двох тижнів і заявив, що їхні результати будуть оприлюднені. Він також запропонував показати рівень довіри до світових лідерів, зокрема до президентів України, США, Туреччини, а також до інших ключових партнерів України.

"Мені здається, що це дуже важливо. І я обов’язково оприлюдню ці цифри" - підкреслив Зеленський.

Візит Келлога та відповідь Трампу

Президент України Володимир Зеленський вважає, що спецпредставник США Кіт Келлог повинен особисто поспілкуватися з українськими громадянами та військовими, щоб краще зрозуміти позицію Америки щодо завершення війни в Україні. Про це Зеленський заявив відповідаючи на запитання про те, які питання він хотів би обговорити з Келлогом стосовно мирного врегулювання, передає УНІАН.

"Ми почали з вами рейтингами і давайте я зараз теж спробую про це сказати. Мені здається, ми повинні передусім дивитись на те, а що про це думає народ, який воює з цим ворогом. Йти на всі поступки Росії - це підтримує 1% населення. Це є відповідь на все. Так не можна. Вони винні. Не можна їх, руських, "вимивати", як брудні гроші "вимивають", не можна так "вимивати" брудних людей. Бо тобі ніхто не повірить. Воно так здається, що можна вирішити просто якимись домовленостями, документами тощо. Це не можливо. В Україні ніхто не вірить Путіну. Чіткі гарантії безпеки (треба Україні – ред.). Це все отримає сьогодні Келлог", - зазначив Зеленський.

Зеленський підкреслив важливість того, щоб Келлог сам відвідав Київ та інші міста України, щоб особисто поспілкуватися з людьми. Президент згадав слова американської сторони про те, що 20-30% столиці зруйновано, і було б корисно, якби Келлог побачив це на власні очі.

Він також запропонував, щоб спецпредставник поспілкувався з українцями про їхню довіру до свого президента, ставлення до Путіна та думки щодо заяв Дональда Трампа. Зеленський наголосив, що такі розмови будуть корисними для формування об’єктивної думки, і запропонував Келлогу самостійно обрати місця для відвідування.

Президент також висловив готовність особисто супроводжувати Келлога на фронт, щоб дати йому можливість безпосередньо поспілкуватися з українськими військовими та краще зрозуміти ситуацію на передовій.

"Поїдемо і там нехай поспілкується з військовими, чи готові вони зараз до того, що терміново треба голосувати, до того щоб піти додому, щоб все віддати руським і не мати гарантій безпеки. Нехай їх запитає – людей, які тут живуть і воюють. На все це є відповіді у звичайних людей. Для мене це завдання, щоб пан Келлог отримав інформацію сам по собі, зрозумів, що відбувається. І якщо буде можливість і буде в нього час, а все це, все одно, базується на бажанні – якщо буде в нього бажання, він це все отримає", - зазначив Зеленський.

Гарантії безпеки і кінець війни

Україна прагне отримати гарантії безпеки та завершити війну ще цього року. Відповідаючи на питання щодо можливих гарантій у рамках угоди про корисні копалини, глава держави зазначив, що йдеться про реальні гарантії безпеки вже у 2024 році.

"Вони знають мої гарантії… Наприклад, усі це розуміють. Навіть ті країни, які не в НАТО. Це розуміють і на Близькому Сході. Усі розуміють. Ми, Україна, знаходимося в такій ситуації, коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас", - зазначив він.Президент підкреслив, що ніхто не збирається створювати якісь грандіозні чи фантастичні проєкти. Він наголосив, що Україна прагне отримати гарантії безпеки цього року, оскільки має на меті завершити війну впродовж цього року.

"Я їм пропонував НАТО. І я розумію, що їм кожного разу, коли я говорю "НАТО", - вони не люблять, навіть що ми говоримо про це… Але ми говоримо те, що ми думаємо. І я вважаю, що це наша перевага. І в цьому наша міць", - сказав президент.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки від РФ

Зеленський також наголосив, що Україна не повинна зважати на те, як Росія ставиться до її гарантій безпеки. Він підкреслив, що Київ не розглядає варіант поступок Москві та не потребує від неї жодних гарантій. Питання щодо вимог до РФ може постати лише на етапі переговорів про мирну угоду.

Президент додав, що зараз головне – оперативні рішення щодо безпекових гарантій, і їхня реалізація залежить виключно від партнерів України в НАТО.

"Ми сказали, що наша армія, мільйони фінансування цієї армії, зброї для цієї армії, ППО, тотальне ППО, захист, який є не у росіян, не у європейців. Який є виключно у Трампа. Захист ППО – це виключно від них. І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні якийсь термін стояти у наших містах, на наших кордонах", – додав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна чітко розуміє, скільки систем ППО їй необхідно, і ця допомога може надійти лише від партнерів.

"Що такого ми запитуємо, що треба шукати якийсь компромісу з руськими? Контингент руських нам не потрібен. ППО від руських нам не потрібно. Ми просимо захист від них. А тому ми звертаємось тільки до наших партнерів. Якщо чесно, ми повинні, мені здається, хоча б зустрітися", – сказав Зеленський.

Угода з США щодо корисних копалин

Щодо американських пропозицій про доступ до українських корисних копалин, Зеленський зазначив, що в документі було визначено лише одне – США претендують на половину зазначених ресурсів.

Він наголосив, що готовий оприлюднити цей документ, хоча сумнівається, що це позитивно вплине на відносини з Вашингтоном. Президент повідомив, що передав свою позицію міністру фінансів США, який привіз документ до Києва, заявивши, що угода ще не готова.

Що відомо про корисні копалини України / Інфографіка: Главред

"Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України все, що там написано. І тому я сказав: там немає слова про гарантії безпеки. Вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, там має бути щось про це, але ніхто не знає, яке що", – сказав він.

Під час розмови з віцепрезидентом США Зеленський запропонував чітко прописати відсотковий розподіл, якщо документ не містить конкретних положень.

"Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо якісь відсотки. Мені сказали: тільки 50. Я сказав: OK, no. І нехай тоді юристи працюють далі", – сказав президент.

Росія хоче позбутись Зеленського

Коментуючи можливі переговори з Росією, Зеленський наголосив, що він є незручною фігурою для Володимира Путіна. В інтерв’ю Bild він підкреслив, що Україна має бути терплячою та захищати свій суверенітет, а будь-які угоди не повинні укладатися лише заради схвалення чи оплесків.

"Звичайно, Росія хоче мене позбутися. Можливо, не фізично, як намагалися на початку війни, а політично. Для Путіна я дуже незручна людина. Ми знаємо один одного!", – стверджує президент України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що така ситуація триває ще з часів переговорів у Нормандському форматі.

"Були Франція, Німеччина, Росія і я як представник України. Я був дуже молодий і недосвідчений. Проте змусити мене підписати відповідні папери не вдалося", – зазначив очільник країни.

Він зауважив, що якби Україну завтра прийняли до ЄС і НАТО, його місія була б виконана. Але поки цього не сталося, він продовжуватиме захищати країну.

Який розмір допомоги від США отримала Україна

Зеленський також подякував США за надану підтримку, але наголосив, що твердження про те, що Сполучені Штати забезпечили 90% всієї допомоги Україні, не відповідає дійсності.

"Історія про те, що 90% всієї допомоги – це Сполучені Штати - ми з вами розуміємо, що правда трішки інша, хоча безумовно, ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа. Бо все це точно позитивно на Україну не впливає", - сказав Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу

За його словами, наразі США надали близько 67 млрд доларів військової допомоги, а ще 31,5 млрд доларів — це фінансова підтримка бюджету за окремими програмами.

"Я думаю, що треба розібратися з цією допомогою. У нас абсолютно різні цифри, на жаль. У нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків. 200 мільярдів це США і ЄС. Це ми говоримо про зброю – пакет зброї 320 мільярдів", - сказав Зеленський.

Він висловив вдячність за гуманітарні ініціативи, проте зазначив, що некоректно говорити про якісь 500 мільярдів і вимагати їх повернення у вигляді мінералів чи іншими засобами — такі розмови не можна вважати серйозними. Зеленський додав, що Україна готова до обговорення стратегічного документа щодо українських корисних копалин, який би включав реальні гарантії безпеки.

"Нам потрібні гарантії безпеки, вам потрібно це – із задоволенням ділимось. Залежно від інвестиції, об'єкту інвестиції забирайте відсотки, нема питань, заробляйте ви. Але нам потрібні гарантії безпеки", - підкреслив голова держави.

Американські миротворці в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимиру Путіну слід чітко показати, що всі союзники діють спільно для захисту України.

В інтерв’ю Bild Зеленський висловився щодо можливого розміщення європейських військових в Україні, зазначивши, що серед них мають бути й американські військові.

"Коли ми сьогодні говоримо про гарантії безпеки, про припинення гарячої фази війни, про припинення вогню, то ми говоримо і про питання контингентів військ", – наголосив український лідер.

За його словами, це питання він обговорював із Дональдом Трампом, і глава США підтримує ідею залучення європейських військових сил для допомоги Україні.

"Я йому (Трампу – ред.) сказав, що американці мають бути там, бо інакше ми можемо втратити єдність. Це важлива демонстрація сили щодо Путіна, що всі союзники працюють разом, щоб захистити Україну!", – завершив Зеленський.

Про системи Patriot

Президент також наголосив на нестачі ракет для українських підрозділів ППО, які використовують американські системи Patriot. Як приклад він навів розмову з одним із командувачів.

"Коли о 3-й, 4-й, 5-й годині ранку командувач мені телефонує і каже: "Ми зараз біля цього міста і в нас немає ракет для систем Patriot, ми вичерпали (їх - ред.). Він каже, що зараз є вісім ракет, які йдуть на наближення, але в нас немає ракет для систем ППО", - розповів президент.

Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

У контексті гарантій безпеки Зеленський запитав американську сторону, чи можуть вони надати достатню кількість систем Patriot, якщо не готові відправити війська й виступають проти вступу України до НАТО. На його думку, Україні було б достатньо 20 систем Patriot і ліцензії на виробництво ракет до них, що могло б стати альтернативою розміщенню американських військових.

Водночас президент зауважив, що адміністрація Трампа пом’якшує політику щодо Росії, оскільки називає війну "конфліктом" і "порушенням територіальної цілісності", а не повноцінною війною.

"Я почав переговори з європейськими лідерами, і я вірю, що вони будуть готові фінансувати Збройні сили України, якщо США цього не зроблять", - заявив президент.

Санкції проти Порошенка

Крім того, Зеленський коротко прокоментував запровадження санкцій проти колишнього президента України та чинного народного депутата Петра Порошенка.

"Правоохоронні органи нехай розказують про причини. Все це було на РНБО, фінмоніторинг все це доповів, там слідство, а санкції запроваджені не на Петра Порошенка, не суб'єктивуйте людину, яка виводить кошти з нашої держави, там список людей, які цим займалися", - сказав Зеленський.

Що відомо про РНБОУ / Інфографіка: Главред

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