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"Росією керують брехуни": Зеленський відреагував на удар ворога по Одесі

Маріна Фурман
19 лютого 2025, 10:01
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За словами президента України, на цю мить близько 160 тисяч мешканців Одеси залишилися без тепла та електрики.
Зеленский, удар по Одессе
Зеленський відреагував на російський удар по Одесі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Ключові тези Зеленського:

  • Росіяни атакували Одесу ударними дронами
  • Наразі в місті тривають рятувальні роботи
  • На цю мить близько 160 тисяч мешканців Одеси залишилися без тепла та електрики

Вночі проти 19 лютого російські окупанти масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками. На цинічний удар РФ по енергетичній інфраструктурі відреагував президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Він зазначив, що наразі в Одесі тривають рятувальні роботи.

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"Саме по цивільних енергетичних об’єктах, проти яких російська армія вже майже три роки не шкодує ані ракет, ані ударних дронів", - написав очільник країни.

Він пригадав, що вчора після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці.

"Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі", - обурився Зеленський.

'Росією керують брехуни': Зеленський відреагував на удар ворога по Одесі
Shahed 136 / Інфографіка: Главред

Він повідомив, що на цю мить близько 160 тисяч мешканців Одеси залишилися без тепла та електрики. Без опалення та освітлення залишилися 13 шкіл, дитячий садок і кілька лікарень.

Зеленський також подякував рятувальникам та усім, хто допомагає людям.

"Маємо пам’ятати, що Росією керують патологічні брехуни, і їм не можна довіряти – на них треба тиснути заради миру", - наголосив президент України.

  • Удар Росії по Одесі 19 лютого
    Удар Росії по Одесі 19 лютого фото: ДСНС
  • Удар Росії по Одесі 19 лютого
    Удар Росії по Одесі 19 лютого фото: ДСНС
  • Удар Росії по Одесі 19 лютого
    Удар Росії по Одесі 19 лютого фото: ДСНС
  • Удар Росії по Одесі 19 лютого
    Удар Росії по Одесі 19 лютого фото: ДСНС

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 19 лютого, російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті пролунали потужні вибухи, після чого з'явилися проблеми з електропостачанням. Згодом пролунали і повторні вибухи. Місцеві ЗМІ та моніторингові канали повідомляли про те, що РФ намагається атакувати об'єкти енергетики в Одесі.

Згодом мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в місті залишилися без опалення і світла 14 шкіл, 13 дитячих садочків і один із найбільших районів міста - понад 500 будинків - у якому живуть понад 250 тисяч жителів.

Днем раніше в місті Долинська Кіровоградської області російський дрон влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Унаслідок удару постраждали троє людей - жінка з двома дітьми.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Одеса Володимир Зеленський атака дронів Дрон Shahed-136
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