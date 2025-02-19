Мирні переговори без участі України: Буданов зробив заяву про завершення конфлікту

Кирило Буданов різко відреагував на переговори США та РФ без участі України.

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Буданов відреагував на мирні переговори / колаж: Главред, фото: ГУР, МЗС РФ

Головні тези Буданова:

Мирні переговори повинні проходити за участі всіх сторін

Чи призведуть переговори вирішення війни

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що мирні переговори повинні проходити за участі всіх сторін конфлікту.

Керівник ГУР в інтерв'ю Defence24 відповів на запитання щодо його ставлення до мирних переговорів без прямої участі України, і чи вважає він, що такі переговори призведуть до тривалого та справедливого вирішення конфлікту.

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"Остаточні та ефективні переговори між ворогуючими країнами неможливі без участі всіх сторін конфлікту", - заявив Буданов у відповідь.

Переговори США та РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США та РФ не хотіли участі України у переговорах у Саудівській Аравії. Головним модератором виступив саме наслідний принц Саудівської Аравії, який намагався збалансувати інтереси всіх сторін. Однак результатом стало виключення України з дискусій.

Стало відомо, чим завершились переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин. Ушаков заявив, що переговори делегацій Росії та США пройшли непогано.

Михайло Подоляк розкритикував переговори США та РФ в Саудівській Аравії. Він назвав переговори форумом для нових російських "ультиматумів". Подоляк додав, що остання атака зі 176 безпілотників, випущених по Україні, за декілька годин до переговорів, показує реальну "переговорну позицію" Росії.

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