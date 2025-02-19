Британія готує передачу винищувачів Typhoon: в Україні буде 'повітряне патрулювання'

Британські міністри обговорювали способи надання Україні гарантій безпек.

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Британія готова направити винищувачі Typhoon Україні / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Вікіпедія

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В Україні може початись "повітряне патрулювання"

Де будуть базуватись десятки винищувачів Typhoon

Велика Британія готується направити до України винищувачі Typhoon для підтримки миру в Україні після досягнення угоди про припинення вогню.

За даними видання The Times, Військово-повітряні сили Великої Британії готові направити винищувачі Typhoon в Україну після завершення повномасштабної війни. Британські літаки можуть використовувати для патрулювання повітряного простору України з метою забезпечення миру.

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Як стало відомо журналістам, британські міністри обговорювали способи надання Україні гарантій безпеки без розміщення великої кількості своїх військ на землі.

Один із високопосадовців зазначив, що місія "повітряного патрулювання" є логічним варіантом, хоча для цього знадобиться значна кількість літаків. Окрім того, необхідні будуть системи ППО для їхнього захисту. Однак, на думку аналітиків, винищувачі буде легше надати, ніж наземні війська.

Теоретично десятки винищувачів Typhoon можуть перебувати в Україні в стані готовності до будь-яких російських атак. Водночас менший миротворчий контингент із військових Великої Британії та інших європейських країн забезпечуватиме захист на землі.

Одне з джерел видання натякнуло, що транскордонні атаки можуть відстежуватися за допомогою складних технологій, а не наземних сил, хоча незрозуміло, як це утримає РФ від порушення будь-якої угоди.

The Times пише, що місія повітряного контролю під керівництвом Великобританії може бути створена за моделлю місій НАТО, які вже проводяться в країнах Балтії. Літаки можуть базуватися в Польщі. Втім, обговорення перебувають на ранній стадії.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Україна отримає зброю з США навіть після зупинки допомоги. Президент США готовий дозволити європейським країнам закуповувати американську зброю, яку згодом можуть передати Україні. Так, Київ зможе отримувати озброєння навіть у разі припинення прямої військової допомоги від США.

Нідерланди і Франція прийняли рішення щодо миротворців в Україні. Нідерланди можуть відігравати активну роль у забезпеченні стабільності після досягнення перемир’я між Україною та Росією. Враховуючи позицію США та НАТО, які не планують брати участь у миротворчій місії.

Рустем Умєров повідомив, що Україні передадуть нову партію винищувачів F-16. Міністр оборони України зустрівся в Гаазі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом та повідомив про досягнення домовленостей на 2025 рік. Стало відомо, що очікується передача чергової партії літаків у 2025 році.

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