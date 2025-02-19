З 1 березня ціни на найпопулярніші ліки впадуть на 30%: перелік МОЗ

Фармацевтичні компанії підписали декларацію про зниження та стабілізацію цін.

https://glavred.net/ukraine/s-1-marta-ceny-na-samye-populyarnye-lekarstva-upadut-na-30-perechen-minzdrava-10640972.html Посилання скопійоване

100 найпопулярніших ліків подешевшають з 1 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

З 1 березня вартість 100 найпопулярніших ліків в Україні знизиться на 30%

До переліку входять препарати для лікування застуди, грипу, алергії, тиску, вітаміни і противиразкові засоби

Вартість сотні найзатребуваніших лікарських засобів в Україні знизиться з 1 березня. Українські фармацевтичні виробники опустять відпускні ціни на 30%. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Фармацевтичні виробники підписали декларацію про зниження та стабілізацію цін на лікарські засоби.

відео дня

"Підписанти, серед іншого, погодились знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних українських ліків на 30% вже з 1 березня. Також запропоновано заходи, які дозволять створити умови для подальшої стабілізації цін. Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку", - зазначили у МОЗ.

Ціни знизили на препарати, які користуються найбільшим попитом серед українців. До списку увійшли ліки від провідних вітчизняних виробників:

Фармацевтична компанія "Дарниця" – 20 позицій;

– 20 позицій; "Фармак" – 17 позицій;

– 17 позицій; Київський вітамінний завод – 22 позиції;

– 22 позиції; "Кусум Фарм" – 5 позицій;

– 5 позицій; "Юрія-Фарм" – 6 позицій;

– 6 позицій; Корпорація "Артеріум" – 8 позицій;

– 8 позицій; Фармацевтична фабрика "Віола" – 2 позиції;

– 2 позиції; Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод – 3 позиції;

– 3 позиції; "ІнтерХім" – 10 позицій.

До переліку увійшли препарати для лікування застуди та грипу, антигістамінні засоби, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки від гіпертонії, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші категорії медичних засобів.

Зниження цін – частина комплексної державної політики щодо забезпечення доступності ліків. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2024 року (введеного в дію указом президента №82/2025), уряд уже запровадив додаткові регуляції:

обмеження торговельних націнок на ліки;

заборону маркетингових платежів;

посилення державного контролю за цінами через перевірки Держпродспоживслужби.

Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету міністрів №955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та медичні вироби".

Зниження цін на ліки - новини України

Нагадаємо, 5 лютого президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності контролю за цінами на життєво важливі товари, зокрема ліки. Він розкритикував аптечні мережі за завищення цін і закликав уряд та Антимонопольний комітет до рішучих дій.

Уже 13 лютого Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО про обмеження націнок на ліки. З 1 березня 2025 року Кабмін має запровадити до 10% – граничні надбавки дистриб'юторів, до 10% – роздрібні надбавки на рецептурні ліки і до 35% – роздрібні надбавки на безрецептурні препарати.

Як повідомляв Главред, з 1 березня 2025 року ціни на 100 найпопулярніших ліків знизяться на 30%, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Аптеки зможуть встановлювати націнку не більше 35% для безрецептурних препаратів, а постачальники матимуть ліміт у 8% до гуртової ціни. Також "Укрпошта" безкоштовно доставлятиме ліки по всій країні.

Інші новини:

Що відомо про РНБО? Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред