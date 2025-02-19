Зеленський різко відреагував на те, що 'рівень його довіри в Україні впав до 4%'

Стало відомо, що свіжий рейтинг КМІС показав, що президенту України довіряють 57% українців.

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Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри / колаж: Главред, фото: ОПУ, kremlin.ru

Головні тези Зеленського:

Інформація про 4% довіри йде від Росії

Президент Трамп живе у дезінформаційному просторі

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що інформація Дональда Трампа про нібито 4% довіри до нього серед українців йде від Росії.

Зеленський на пресконференції відповів на заяву американського президента Дональда Трампа про те, що у нього нібито рейтинг довіри серед громадян України становить 4%. Глава держави зазначив, що не коментує соцопитування, але нагадав, що свіжий рейтинг КМІС показав, що йому довіряють 57% українців.

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"Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде", - сказав президент.

Зеленський додав, що інформація про 4% довіри йде від Росії, і вона обговорювалася між представниками США та Росії.

"Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. На жаль, президент Трамп, з великою повагою ставимося до нього як лідера народу, який ми дуже поважаємо, живе в дезінформаційному просторі", - заявив президент.

Глава держави наголосив, що наразі питання номер один - не рейтинги довіри, а те, як Україні захиститися від російських обстрілів, і повернення військовополонених.

"На моє питання про збільшення кількості Patriot я відповіді не почув від США, хоча я постійно його підіймаю", - додав Зеленський.

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 18 лютого переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися, тож стало відомо, про що домовилися делегації. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин.

Президент США Дональд Трамп видав цинічну заяву про переговори. Він цинічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів. Також додав, що нині підтримка Зеленського серед українців нібито впала до 4%.

Стало відомо, чим завершились переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин. Ушаков заявив, що переговори делегацій Росії та США пройшли непогано.

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