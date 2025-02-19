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Удар РФ по Одесі: понад 250 тисяч жителів залишилися без світла і тепла

Анна Ярославська
19 лютого 2025, 06:49
671
Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури. Відомо про одного постраждалого.
Наслідки удару по Одесі
Наслідки удару по Одесі / Колаж: Главред, фото: t.me/truonline

Головне:

  • Чверть мільйона людей в Одесі - без світла та опалення
  • Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури, постраждала людина

Увечері 18 лютого російська окупаційна армія завдала масованого удару по Одесі. Унаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- і теплопостачання. Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури. Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, без опалення і світла 14 шкіл, 13 дитячих садочків і один із найбільших районів міста - понад 500 будинків - у якому живуть понад 250 тисяч жителів.

відео дня

Фахівці вже оцінюють наслідки та визначають, скільки часу потрібно на їхню ліквідацію.

Наслідки удару по Одесі
Наслідки удару по Одесі / Фото: t.me/truonline
Наслідки удару по Одесі
Наслідки удару по Одесі / Фото: t.me/truonline

Суттєво пошкоджено дитячу поліклініку та дитячий садок.

"Розгортаємо намети. Зранку районна адміністрація почне приймати заяви від мешканців пошкоджених квартир. Комунальні служби усувають наслідки атаки", - повідомив Труханов.

Удар РФ по Одесі: понад 250 тисяч жителів залишилися без світла і тепла
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

19 лютого навчальні заклади, у яких відсутнє тепло та світло, не прийматимуть дітей.

Наслідки удару по Одесі
Наслідки удару по Одесі / Фото: t.me/truonline

Працюватимуть пункти обігріву та пункти незламності, де можна буде зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячий чай.

Дивіться відео - Наслідки російської атаки на Одесу 18 лютого 2025 року:

Скриншот

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміли потужні вибухи, після чого з'явилися проблеми з електропостачанням. Згодом пролунали й повторні вибухи.

У ніч на 18 лютого в місті Долинська Кіровоградської області російський дрон влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Унаслідок удару постраждали троє людей - жінка з двома дітьми.

У ніч на 16 лютого Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши 143 дрони і дві балістичні ракети. Більшість безпілотників було збито силами української ППО, йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Раніше в ГУР попередили про загрозу масованого удару РФ. До кожної повітряної тривоги треба ставитися відповідально, наголосив Андрій Юсов.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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