Удар РФ по Одесі: понад 250 тисяч жителів залишилися без світла і тепла

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- Чверть мільйона людей в Одесі - без світла та опалення
- Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури, постраждала людина
Увечері 18 лютого російська окупаційна армія завдала масованого удару по Одесі. Унаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- і теплопостачання. Пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури. Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні.
Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, без опалення і світла 14 шкіл, 13 дитячих садочків і один із найбільших районів міста - понад 500 будинків - у якому живуть понад 250 тисяч жителів.
Фахівці вже оцінюють наслідки та визначають, скільки часу потрібно на їхню ліквідацію.
Суттєво пошкоджено дитячу поліклініку та дитячий садок.
"Розгортаємо намети. Зранку районна адміністрація почне приймати заяви від мешканців пошкоджених квартир. Комунальні служби усувають наслідки атаки", - повідомив Труханов.
19 лютого навчальні заклади, у яких відсутнє тепло та світло, не прийматимуть дітей.
Працюватимуть пункти обігріву та пункти незламності, де можна буде зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячий чай.
Дивіться відео - Наслідки російської атаки на Одесу 18 лютого 2025 року:
Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті прогриміли потужні вибухи, після чого з'явилися проблеми з електропостачанням. Згодом пролунали й повторні вибухи.
У ніч на 18 лютого в місті Долинська Кіровоградської області російський дрон влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Унаслідок удару постраждали троє людей - жінка з двома дітьми.
У ніч на 16 лютого Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши 143 дрони і дві балістичні ракети. Більшість безпілотників було збито силами української ППО, йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.
Раніше в ГУР попередили про загрозу масованого удару РФ. До кожної повітряної тривоги треба ставитися відповідально, наголосив Андрій Юсов.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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