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Путін заявив про прорив кордону на півночі України: у ЦПД прокоментували ситуацію

Маріна Фурман
19 лютого 2025, 16:57
228
Російська ДРГ намагалася зайти на територію України, однак загарбники були знищені.
Путин, армия РФ
Російська ДРГ намагалася проникнути в Україну / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

  • Російська ДРГ намагалася зайти на територію України
  • Українські захисники знищили загарбницьке угруповування

В ніч проти 19 лютого російські окупанти зайшли на територію України з боку Курської області. Таку заяву зробив кремлівський диктатор Володимир Путін, цитують росЗМІ.

"Остання інформація, яку мені доповіли буквально годину тому: сьогодні вночі бійці 810-ї бригади перетнули кордон Російської Федерації та України і вийшли на територію України", - цинічно заявив Путін.

відео дня

Згодом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяви диктатора Путіна щодо ситуації на Курщині.

Він написав, що російська ДРГ намагалася зайти на територію України, однак загарбники були знищені.

"Угруповання військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає. Спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто, але Сили оборони ДРГ знищують", - наголосив Коваленко.

Він додав, що інформація Путіна про широкомасштабний наступ росіян - брехня.

Інші заяви Путіна про переговори Росії та України:

Путін заявив про прорив кордону на півночі України: у ЦПД прокоментували ситуацію

Ситуація на Курському напрямку - новини за темою

Військові 47 ОМБр "Маґура" повідомляли, що російські окупанти змінили тактику штурмів у Курській області РФ. Раніше на цьому напрямку окупанти наступали переважно технікою. Нині вони кидають у штурм піхоту. У наступальних діях беруть участь військові з Північної Кореї.

Нещодавно Главред з посиланням на Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського писав, що російські окупаційні війська зазнають значних втрат у Курській області – загальна кількість убитих і поранених перевищила 48 тисяч.

Крім цього, 13 лютого українські військові завдали високоточного удару по військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка на Курщині, повідомив Генштаб ЗСУ. Знищено опорний пункт 28-го стрілецького батальйону РФ, з якого ворог запускав ударні дрони для атак на Сумщину.

Інші новини:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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ДРГ Володимир Путін українсько-російський кордон Андрій Коваленко
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