ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти РФ - що відомо

Пакет санкцій схвалять у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Санкції проти РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

В ЄС погодили 16 пакет санкцій проти РФ

Він буде схвалений 24 лютого

Санкції включають заборону на імпорт первинного алюмінію

Посли Європейського Союзу у середу, 19 лютого, погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.

За його словами, офіційно новий санкційний пакет буде схвалений міністрами закордонних справ країн ЄС наступного понеділка, 24 лютого, – у третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

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Водночас, як пише Reuters, санкції включають заборону на імпорт первинного алюмінію. Також, за відомостями видання, окремі санкції запроваджуються щодо 73 суден так званого тіньового танкерного флоту.

Реакція України на санкції

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запровадження нових санкцій проти Росії – це добре, але потрібно вже готувати наступні пакети.

"Новини про те, що буде 16-й пакет санкцій проти РФ - це добре. Знаю, що низка наших пропозицій враховані. Потрібно готувати 17-й. Вважаю, що санкції є одним з ключових механізмів стримування російського бажання вбивати більше. Також необхідні додаткові ресурси обмеження російського ВПК і контролю над озброєннями Росії", - наголосив він.

Санкції проти РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, спецпредставник Трампа щодо України і Росії Кіт Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти країни-агресорки Росії, щоб змусити її припинити війну проти України.

15 січня Міністерство фінансів США оголосило про накладення санкцій на нові російські схеми, що використовуються для обходу санкцій щодо військових товарів.

Водночас, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав зняти санкції Європейського Союзу проти країни-агресора Росії. За його словами, запроваджені проти Росії санкції нібито знищили конкурентоспроможність європейської економіки.

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Хто такий Рікард Йозвяк Кореспондент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Брюсселі. Висвітлює діяльність ЄС і НАТО. Раніше обіймав посаду прес-аташе в Європейському офісі Amnesty International, працював репортером для європейського бюро "Голосу Америки" і автором Politico.

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