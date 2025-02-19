США не скасують санкції проти РФ: до чого тут заключення мирної угоди з Україною

Російський диктатор Путін залишається незацікавленим у добросовісних переговорах.

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США не скасовуватимуть санкції проти РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru, The White House

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Путін зберігає свою мету знищити українську державу

Росія скоригувала свою позицію щодо потенційних переговорів

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що переговори Росії зі США в Ер-Ріяді не продемонстрували ознак, що Кремль готовий йти на поступки задля припинення війни в Україні.

Американські аналітики зазначають, що попри те, що російські та американські офіційні особи зустрілися в Саудівській Аравії 18 лютого, РФ, як і раніше, не демонструє жодних ознак, що вона готова піти на будь-які значущі поступки щодо України. Про це свідчать оцінки західних розвідок, високопосадовців США та давні оцінки самого ISW.

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На те, що російський диктатор Володимир Путін залишається незацікавленим у добросовісних переговорах і зберігає свою мету знищити українську державу свідчать й останні заяви офіційних осіб РФ. Вони неодноразово заперечували суверенітет України над її міжнародно визнаними кордонами 1991 року та легітимність українського уряду.

Зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков 16 лютого сказав, що Росія скоригувала свою позицію щодо потенційних переговорів з Україною через нібито "дефіцит" суверенітету в Україні. А кремлівські чиновники, включно з Путіним, просувають наративи про те, що Володимир Зеленський є "нелегітимним" та намагаються стверджувати, що президент України нібито не має повноважень вести переговори, а Москва не зобов'язана виконувати будь-які угоди, які він може підписати в майбутньому.

"Теорія перемоги Путіна й надалі передбачає, що російські військові можуть підтримувати повільне, повзуче просування на полі бою довше, ніж українські війська оборонятися, а Захід буде готовий підтримувати Україну", - дійшли висновку в ISW.

Переговори США й РФ у Саудівській Аравії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент США Дональд Трамп видав цинічну заяву про переговори. Він цинічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів. Також додав, що нині підтримка Зеленського серед українців нібито впала до 4%.

18 лютого переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися, тож стало відомо, про що домовилися делегації. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин.

Володимир Горбач назвав результат переговорів Трампа і Путіна. Хоча Трамп переконаний у своїй здатності досягти цього, останнім часом у його заявах з’явилися нотки сумніву щодо ефективності власних дій. Путін, ймовірно, намагатиметься перекласти відповідальність за зрив можливого перемир'я на Україну.

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