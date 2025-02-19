Армія РФ почала нові наступи на фронті: у ЗСУ заявили про критичну ситуацію

Окупанти збільшили свої піхотні штурмові групи до п’яти-семи осіб на декількох напрямках.

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РФ почала наступ на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

Головні тези Волошина:

РФ активізувались на декількох напрямках фронту

Штурмові дії росіяни проводять під прикриттям туману

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що армія країни-агресорки Росії відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту. Щоб активізуватися, росіяни скористалися погодними умовами - снігом та туманами.

З його слів у коментарі LIGA.net, загарбницькі війська активізували наступальні дії на Лиманському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Штурмові дії росіяни проводять під прикриттям туману, а також під ранок - коли промерзає земля і зручно пересуватись бронетехнікою.

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"Зараз росіяни використовують все, що може їздити, на штурм наших оборонних позицій", - наголосив Волошин.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Окупанти збільшили свої піхотні штурмові групи до п’яти-семи осіб. Окрім того, каже представник ОСУВ, на більшості напрямків росіяни застосовують бронетехніку. Проте раніше вони тривалий час дотримувались тактики атак лише малими штурмовими групами.

Волошин розповів, що в зоні відповідальності "Хортиці" за минулий тиждень відбулася 861 ворожа атака, а тижнем раніше - 571.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ рознесли пункт запуску БпЛА на Курщині. 13 лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка на Курщині. Внаслідок удару знищено опорний пункт бригади РФ.

16 лютого ЗСУ звільнили село поблизу Покровська. Віктор Трегубов повідомив, що Сили оборони вибили російських окупантів з села Піщане поблизу Покровська. Біля Піщаного йшли активні бойові дії, але село було не те, що у "сірій зоні", а там постійно змінювалася ситуація.

Війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області. Бої тривали на північний захід від Суджі біля Погребків і Вікторівки, на захід від Суджі біля Свердліково і на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки і Фанасєєвки.

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