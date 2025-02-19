Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Келлог прибув до Києва: що відомо про візит спецпредставника Трампа

Анна Ярославська
19 лютого 2025, 10:10
273
Спецпредставник США з питань України сподівається провести "хороші переговори".
Кіт Келлог приїхав до Києва
Кіт Келлог приїхав до Києва / скріншот

У середу, 19 лютого, спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі в столиці України його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келлог сказав, що "це шанс провести хороші потенційні переговори".

"Я знову в Києві. У мене було кілька чудових бесід із президентом Зеленським, його співробітниками та військовим командуванням. Дуже приємно, що я перебуваю тут лише за кілька днів до третьої річниці російського вторгнення в Україну. Це шанс провести кілька хороших переговорів", - сказав спецпредставник Трампа.

відео дня

За словами Келлога, сьогоднішній візит буде "продовженням важливої роботи".

"Ми збираємося слухати. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Ми визначили забезпечення суверенітету і незалежності цієї нації. І ми збираємося це зробити. Частина моєї місії полягає в тому, щоб сидіти, слухати і говорити: "Добре, що вас турбує?", - сказав він.

Келлог додав, що війна триває вже три роки, і якби Трамп був президентом, то вона б не почалася.

Дивіться відео - Келлог прибув із візитом до Києва:

Скриншот

Візит Келлога до Києва і мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог приїде до Києва 20 лютого. Глава Української держави зазначив, що планує поїхати разом з Келлогом на фронт.

Раніше у Трампа не виключили "втрати територій" Україною за результатами переговорів. Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів про припинення війни.

Виступаючи в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Келлог наголосив, що жодна мирна угода не буде нав'язана Україні та її президенту Володимиру Зеленському. За його словами, це питання буде вирішуватися у співпраці з українською стороною, і остаточне рішення залишається за Києвом.

Тим часом американська переговорна група під час зустрічі в Саудівській Аравії 18 лютого передала російській стороні кілька ключових принципів щодо припинення війни, однак представники США утрималися від коментарів щодо майбутніх кордонів України.

Інші новини:

Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України мирні переговори з Росією Кіт Келлог
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Британія готує передачу винищувачів Typhoon: в Україні буде "повітряне патрулювання"

Британія готує передачу винищувачів Typhoon: в Україні буде "повітряне патрулювання"

10:55Україна
ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти РФ - що відомо

ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти РФ - що відомо

10:42Світ
Келлог прибув до Києва: що відомо про візит спецпредставника Трампа

Келлог прибув до Києва: що відомо про візит спецпредставника Трампа

10:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Вдарить різке потепління і розтане сніг: синоптикиня назвала дату

Вдарить різке потепління і розтане сніг: синоптикиня назвала дату

Тариф на світло стане меншим: Міненерго зробило важливу заяву

Тариф на світло стане меншим: Міненерго зробило важливу заяву

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

Шопінг в секонд-хенді: стало відомо, для чого потрібно завжди перевіряти кишені

Шопінг в секонд-хенді: стало відомо, для чого потрібно завжди перевіряти кишені

Останні новини

11:38

Кинулася в обійми: суд виніс рішення чоловікові Ріанни

11:32

Немає сенсу: Подоляк розкритикував переговори США та РФ в Саудівській Аравії

11:26

Українці втратять статус тимчасового захисту в Чехії: за яких умов та коли

10:55

Британія готує передачу винищувачів Typhoon: в Україні буде "повітряне патрулювання"

10:49

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Драконам - тривога, Тиграм - параноя

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
10:42

ЄС погодив 16-й пакет санкцій проти РФ - що відомо

10:17

Закінчити війну до Великодня: полковник спецназу оцінив шанси

10:10

Келлог прибув до Києва: що відомо про візит спецпредставника ТрампаВідео

10:01

"Росією керують брехуни": Зеленський відреагував на удар ворога по ОдесіФото

Реклама
09:59

"Просто не забувай": Влад Яма публічно звернувся до дружини

09:56

Трамп увімкнув турборежим: чому на Київ чекають непрості часиПогляд

09:45

Армія РФ почала нові наступи на фронті: у ЗСУ заявили про критичну ситуацію

09:37

Перекриває шлях до США: Трамп призупинив прийом заяв на імміграцію для українців

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

09:15

Карта Deep State онлайн за 19 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

09:00

Шабунін, НАБУ та ВАКС освоїли за рік десятки мільйонів доларів, контролюючи одне одного, - експерт

09:00

Путін припустився ідіотської помилки, Трамп готує план Б із ленд-лізом для України – ЗагороднійВідео

08:49

Дрони атакували НПЗ у Самарській області РФ, спалахнула пожежа

08:45

США не скасують санкції проти РФ: до чого тут заключення мирної угоди з Україною

08:27

Настя Каменських зробила заяву про особисте - як відреагував Потап

Реклама
08:10

Росія провалилася на Покровському напрямкуПогляд

07:49

На переговорах зі США Лавров перекладав відповідальність за війну на Київ - ISW

07:15

Чим відрізняються 2 жінки в саду: лише люди із "зором орла" знайдуть відповідь

06:49

Удар РФ по Одесі: понад 250 тисяч жителів залишилися без світла і теплаВідео

06:10

Конфлікт зі США змусить Європу "прокинутися"Погляд

05:58

Гороскоп на завтра 20 лютого: Ракам - чудові новини, Козерогам - подорож

05:11

Заломи на взутті : чому виникають і як їх швидко прибрати

05:00

Яке сьогодні свято 19 лютого 2025 року: що не можна робити цього дня

04:30

ТОП-10 найкращих сімейних авто: експерти назвали найкомфортніші моделі

04:04

Пенсії по-новому: в Україні змінили формулу для розрахунку виплат

03:54

Хвилюватися чи ні: випадіння волосся – коли варто бити тривогу

03:32

Чим замінити харчові дріжджі: досвідчені господині поділилися секретами

03:00

"Потрібно виходити з токсичних стосунків": Лорак знайшла нового фаворита

02:42

Двотижневий шторм добігає кінця: Україну скоро атакує нова магнітна буря

02:30

За якої температури замерзає бензин в авто: попередження для водіїв

02:05

"Зеленського підтримує 4% українців": Трамп видав цинічну заяву про переговори

02:00

19 лютого: церковне свято, прикмети, день ангела і що не можна робити

01:30

Беззуба жебрачка Анна Сєдокова зізналася, як живе зараз

01:22

Як обійтись без мірного стакана і порахувати грами і мілілітри: лайфхак

01:08

Війн можна було закінчити кілька днів тому: Трамп видав цинічну заяву щодо України

Реклама
00:39

"Так, дитинко!": 87-річний Джек Ніколсон уперше за кілька років вийшов у світВідео

18 лютого, вівторок
23:53

В Одесі лунають вибухи, здійнялась пожежа: місто під масованою атакою ШахедівВідео

23:51

Миротворці можуть з'явитися в Україні: Нідерланди і Франція прийняли рішення

23:29

Молодуха Петросяна розповіла, як втерлася до нього в довіру: "Було непросто"

22:57

Переговори РФ і США: Путін хоче отримати контроль над Україною

22:54

"Почесна капітуляція": Горбач розкрив небезпеку для України на переговорах з РФВідео

22:33

Багатство й удача прийдуть на цілий рік: що потрібно зробити 19 лютого

22:30

Як швидко позбутися печії в домашніх умовах: зникне за лічені хвилини

22:24

"Як земля носить": головна фанатка Винника "вибачилася" за його російські пісні

22:17

"Яка різниця": Ольга Сумська розповіла про стосунки з рідною сестрою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти