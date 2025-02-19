Келлог прибув до Києва: що відомо про візит спецпредставника Трампа

Спецпредставник США з питань України сподівається провести "хороші переговори".

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Кіт Келлог приїхав до Києва / скріншот

У середу, 19 лютого, спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва. На вокзалі в столиці України його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Коментуючи журналістам свій візит до Києва, Келлог сказав, що "це шанс провести хороші потенційні переговори".

"Я знову в Києві. У мене було кілька чудових бесід із президентом Зеленським, його співробітниками та військовим командуванням. Дуже приємно, що я перебуваю тут лише за кілька днів до третьої річниці російського вторгнення в Україну. Це шанс провести кілька хороших переговорів", - сказав спецпредставник Трампа.

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За словами Келлога, сьогоднішній візит буде "продовженням важливої роботи".

"Ми збираємося слухати. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Ми визначили забезпечення суверенітету і незалежності цієї нації. І ми збираємося це зробити. Частина моєї місії полягає в тому, щоб сидіти, слухати і говорити: "Добре, що вас турбує?", - сказав він.

Келлог додав, що війна триває вже три роки, і якби Трамп був президентом, то вона б не почалася.

Дивіться відео - Келлог прибув із візитом до Києва:

Візит Келлога до Києва і мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог приїде до Києва 20 лютого. Глава Української держави зазначив, що планує поїхати разом з Келлогом на фронт.

Раніше у Трампа не виключили "втрати територій" Україною за результатами переговорів. Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів про припинення війни.

Виступаючи в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Келлог наголосив, що жодна мирна угода не буде нав'язана Україні та її президенту Володимиру Зеленському. За його словами, це питання буде вирішуватися у співпраці з українською стороною, і остаточне рішення залишається за Києвом.

Тим часом американська переговорна група під час зустрічі в Саудівській Аравії 18 лютого передала російській стороні кілька ключових принципів щодо припинення війни, однак представники США утрималися від коментарів щодо майбутніх кордонів України.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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