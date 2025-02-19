"РФ продовжить повзучу агресію": Подоляк висловився про закінчення війни в Україні

Просте припинення вогню, на думку Подоляка, не принесе стійкого миру.

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Подоляк висловився про закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Facebook М.Подоляк, скріншот

Що сказав Подоляк:

Люди не розуміють, що таке війна

Існує небезпека нового етапу війни через 2-3 роки

Встановлення режиму тиші на лінії фронту без справедливої мирної угоди не означатиме повноцінне закінчення війни. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна.

"Припинення вогню - це означає фінал війни? Якщо виходити з точки зору, що люди трошки не розуміють реалій, і трошки не розуміють, що таке війна, і хто є агресором, то тоді так, ти припинив війну, вийшов і сказав: "Дивіться, ми припинили війну, все круто". Але це ж означає, що війна не припинилася насправді", - пояснює Подоляк. відео дня

За його словами, Росія продовжить "повзучу агресію", зокрема й проти інших європейських країн. Саме тому просте припинення вогню, на думку Подоляка, не принесе стійкого миру.

"Держсекретар США Марко Рубіо ж говорить про це, що "ми хочемо отримати справедливий мир, коли всі сторони будуть там частково задоволені тим, що є припинення вогню", і "ми хочемо отримати довготривалий мир, який не приведе за 2-3 роки до наступного етапу війни або до наступної ескалації". А за такого підходу "давайте швидко на будь-яких умовах, а тим паче на умовах Росії, припинимо вогонь" - ну це точно не про реалізацію справедливої концепції чи концепції довготривалої", - зазначив Подоляк.

Заяви Трампа щодо України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив, що в Україні необхідно проводити президентські вибори, цинічно натякнувши, що це стане умовою для участі в переговорах. Про це він повідомив під час прес-конференції в Мар-а-Лаго. Крім того, він стверджував, що рівень підтримки Володимира Зеленського серед українців нібито впав до 4%.

Зі свого боку Зеленський відповів, що така інформація походить від Росії. Він підкреслив, що не коментує соцопитування, однак нагадав, що за останніми даними КМІС, рівень довіри до нього серед українців становить 57%.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила прийом імміграційних заяв від громадян України та країн Латинської Америки. Як повідомляє CBS News, це рішення вплине на мігрантів, які перебували в процесі подачі заяв на отримання пільг для перебування у США.

Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за нібито небажання проводити вибори в Україні під час воєнного стану і наступу росіян на фронті та назвав його диктатором.

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