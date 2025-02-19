РФ готується до локальної війни в Естонії: Гетьман заявив про втрати територій

Європейський Союз з економічної точки зору такий же потужний, як Китай чи Сполучені Штати, однак ризик війни існує.

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РФ може почати нову війну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Ключові тези Гетьмана:

Європа ризикує втратити свої території

Росіяни можуть провести локальну війну через півроку

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман повідомив, що європейці мають долучитися до війни проти РФ своїми військами, бо Україні буде вкрай важко тримати східний фланг Європи.

"Очевидно, для багатьох країн завершення війни - це капітуляція України і "полегшення". Але Путін буде намагатися атакувати інші європейські країни. Дивно, що міністр закордонних справ Польщі говорить від імені всієї Європи щодо відправлення військ в Україну. Адже британці, Балтійські країни, Франція не проти і розглядають ці питання. Поляки не тримають східний фланг - це робимо ми для всіх країн Європи", - зазначив він в ефірі телеканалу Еспресо. відео дня

Якщо Європа не допомагатиме Україні у цій війні, то ризикує втратити свої території. Якщо ми не зможемо витримати оборону, росіяни можуть спробувати атакувати якусь країну НАТО.

Витрати на оборону у країнах НАТО / Інфографіка: Главред

"Були розрахунки, що росіяни можуть провести локальну війну приблизно через півроку. Скоріш за все, це буде Балтійська країна. Це може бути Естонія, зокрема Нарва. Туди можуть зайти "зелені чоловічки". Таким чином Росія перевірятиме реакцію НАТО на 5 статтю", - зауважив Гетьман.

Європейський Союз з економічної точки зору такий же потужний, як Китай чи Сполучені Штати. Якщо подивитися на валовий внутрішній продукт, то ЄС, США та Китай виробляють приблизно однакову кількість товарів і послуг. Можливостей у ЄС не менше, ніж у США, зауважив майор запасу НГУ.

"Війна відбувається в Європі, і найбільша небезпека для європейських країн. Треба створювати щось на кшталт європейського НАТО. Президент Зеленський запропонував створити єдині Збройні сили ЄС, і це не нова ідея. Розмови про це йдуть вже не перший рік. Пропозиція викликала нервову реакцію поляків, які заявили, що такого не буде. Вони чудово розуміють, що у разі створення об'єднаних Збройних сил, Україна буде грати першу скрипку. Однак кожна країна повинна відповідати за себе, і потрібно бути скромнішими у висловлюваннях", - додав він.

Новини Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ націлилася на країни НАТО. Згідно зі звітом відомо, що Росія готується до тривалої конфронтації з НАТО. Кремль застосовує всі доступні інструменти спецслужб, щоб дестабілізувати Захід та підірвати підтримку України.

Стало відомо, що РФ може швидко відновитись та розпочати нову війну. Обіцянка президента США Дональда Трампа виступити посередником у мирній угоді між Україною і країною-агресором Росією дасть змогу Кремлю відновити військову міць і вступити в змову з "новою віссю агресорів".

Названо ймовірні терміни, коли Росія може почати нову війну. Олександр Морозов заявив, що що нова війна не є неминучою, однак за певних обставин РФ може почати нову агресію. Агресію РФ може почати через 5-7 років після досягнення перемир'я в Україні.

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