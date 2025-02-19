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Залужний неочікувано відповів, чи буде балотуватись у президенти України

Маріна Фурман
19 лютого 2025, 11:56
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Залужний наголосив, що подібні питання слід порушувати лише після завершення війни в Україні.
Залужний, вибори
Залужний відповів, чи балотуватиметься у президенти / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези:

  • Спочатку потрібно здобути умови для проведення президентських виборів
  • Наразі в українців одна задача - вистояти і зберегти державу

На тлі дискусій щодо проведення виборів в Україні, посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів на запитання, чи планує він балотуватися в президенти України. Своїм баченням він поділився у коментарі для видання NV.

Журналісти запитали у Залужного чи піде він на вибори.

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"Для того, щоб відповісти на це запитання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним, — відповів Залужний. — Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я як людина, яка знаходиться на державній службі і працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на таке питання", - відповів посол України у Великій Британії.

Він наголосив, що поки в українців одна задача - "вистояти і зберегти нашу державу".

"А вже після цього будемо думати про інше", — підкреслив Валерій Залужний.

Вибори в Україні - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп цинічно натякнув на те, що Україні треба проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів. Він також додав, що нині підтримка президента України Володимира Зеленського серед українців нібито впала до 4%.

Водночас представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, проведення президентських виборів є ознакою демократичної держави, але Україна не повинна їх проводити до припинення бойових дій, оскільки це суперечить Конституції країни.

Нещодавно Главред з посиланням на першого заступника голови Верховної Ради України Олександра Корнієнка писав, що для проведення президентських і парламентських виборів після завершення війни необхідне ухвалення окремого закону. Чинне законодавство не містить механізмів для позастрокових виборів у післявоєнний період.

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Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

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