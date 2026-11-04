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Росія підготувала ракети і БПЛА для удару: коли і які міста може атакувати

Руслана Заклінська
4 листопада 2026, 22:57
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РФ підготувала ракети і БПЛА для удару по Україні: коли можлива атакаколи і які міста може атакувати ворог
Росія підготувала ракети і БПЛА для удару: коли і які міста може атакувати
Росія накопичила ракети й безпілотники для удару по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Міноборони РФ, УНІАН

Головне:

  • Росія могла підготувати до атаки 32 балістичні та 7 гіперзвукових ракет
  • Імовірні цілі ракетного удару - Київ, Харків, Дніпро, Полтава
  • Київ і Київська область перебувають під загрозою балістичних ударів

Росія підготувала балістичні та гіперзвукові ракети "Циркон" для нової атаки по Україні протягом найближчих днів. Ворог планує також атакувати енергетичну інфраструктуру реактивними безпілотниками. Про це повідомив моніторинговий канал "Стратегічна авіація".

За інформацією моніторингового ресурсу, російські війська доставили ракети на кілька напрямків. Зокрема:

відео дня
  • Брянська область - 22 балістичні ракети;
  • Ростовська область - 6 балістичних ракет;
  • тимчасово окупований Крим - 4 балістичні ракети;
  • Курська область - 7 гіперзвукових ракет "Циркон".
Росія підготувала ракети і БПЛА для удару: коли і які міста може атакувати
Ракета "Циркон" / Інфографіка: Главред

Серед імовірних цілей ракетної атаки називають Полтаву, Дніпро, Харків, Київ, Бориспіль, Кагарлик, Наливайківку та Трипілля.

Також, за даними моніторингового каналу, Росія може застосувати близько 90 реактивних безпілотників для ударів по енергетичних об'єктах на заході України. Серед імовірних цілей - Тернопіль, Луцьк, Хмельницький, Вінниця та Львів.

Крім того, протягом найближчого тижня ворог може використати орієнтовно 12 крилатих ракет "Калібр".

Окреме попередження стосується Києва та Київської області. Моніторинговий канал "Моніторинг UA" повідомив про загрозe балістичних ударів по столиці та області протягом наступних трьох діб. Також уночі зберігається загроза застосування реактивних безпілотників.

дрон
Ддрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

За даними каналу "єРадар", зафіксовано загрозу застосування ударних БпЛА типу Shahed та реактивних дронів. Зокрема, пуски реактивних безпілотників зафіксували з Орла та Гвардійського, а також пуски груп БпЛА з Приморсько-Ахтарська.

Як Росія намагається виснажити українську ППО - пояснення експерта

Росія змінює тактику запуску ударних безпілотників, намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону. Замість масованих одночасних атак ворог розосереджує дрони в часі та просторі, запускаючи їх невеликими групами.

"Вони намагаються їх запускати так не одразу, масово, щоб хвилею не йшли, а один за одним, невеликими групами, таким чином вони розосереджуються", - пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Новини.Live".

Така тактика ускладнює роботу української авіації, адже винищувачам F-16 доводиться долати значні відстані, щоб перехоплювати навіть невеликі групи безпілотників. До знищення повітряних цілей залучають також інші літаки та наземні засоби ППО.

За словами Ігната, російська тактика створює додаткові труднощі для всіх складових української протиповітряної оборони.

"Це все дуже складно робити в умовах протиповітряного бою", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Повітряні сили інформували про комбінований ракетний та дроновий удар по території України. Представники командування зазначили, що під час нічної атаки ППО знищили або придушили 309 цілей.

Bloomberg повідомив, що Кремль може робити ставку на продовження війни та посилити удари по Україні. У тексті також наведено, що військовий бюджет Росії на 2026 рік було збільшено майже на 60 мільярдів доларів приблизно до 200 мільярдів доларів.

Житомирська міська рада повідомила про наслідки нічного обстрілу для місцевої інфраструктури. В Житомирі повністю зникло електропостачання та без світла залишилися окремі райони області.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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