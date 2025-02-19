Єрмак провів перші переговори з Келлогом: про що домовились

Глава Офісу президента в ході переговорів із спецпредставником Трампа Кітом Келлогом наголосив на важливості того, як саме закінчиться війна в Україні.

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Візит Келлога до України - Єрмак розкрив деталі переговорів / Колаж Главред, фото: Андрій Єрмак/Telegram

Про що сказав Єрмак:

Заплановані брифінги військових щодо ситуації на фронті

Принцип "нічого про Україну без України залишається ключовим"

Сьогодні, 19 лютого, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів переговори зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про підсумки зустрічі він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Єрмак підкреслив, що для України важливо, щоб Келлог отримав повну картину подій на фронті, а також особисто переконався в незламності українського народу. Він зазначив, що спецпредставник США повинен побачити ситуацію на власні очі та отримати всі необхідні деталі. Крім того, заплановані брифінги від військового командування та командирів безпосередньо на місцях бойових дій.

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"Розраховуємо на продовження американської підтримки нашої держави. Хочемо, щоб стосунки між нашими країнами залишалися відкритими, в них панувала довіра та принципи взаємного успіху", - написав він.

Керівник Офісу президента наголосив на важливості того, як саме завершиться ця війна, і особисто заявив про це Кіту Келлогу. Він підкреслив, що Росія постійно маніпулює інформацією, намагаючись посіяти розкол і посварити союзників через брехню.

Він також нагадав, що принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим. Україна зацікавлена в тому, щоб Сполучені Штати підтримували правду й справедливість, адже вони на нашому боці.

"Ми зацікавлені в стратегічному, довготривалому та всеохоплюючому партнерстві із США. Україні потрібні гарантії безпеки, оборонне та економічне партнерство. Дякую за предметну зустріч. Працюємо далі, щоб був справедливий мир", - резюмував Єрмак.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 лютого, спецпредставник США з питань України Кіт Келлог прибув до Києва, де на вокзалі його зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк. Коментуючи свій візит, він зазначив, що це можливість для конструктивних переговорів.

Келлог, який представляє президента США Дональда Трампа у питаннях України, заявив, що результати мирних переговорів будуть винесені на обговорення з Трампом.

Також він висловив думку, що визначення перемоги у війні залишається за самими українцями, проте ключовим аспектом має стати припинення бойових дій. Про це він заявив під час дискусії на Міжнародній безпековій конференції в Мюнхені.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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