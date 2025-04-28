Перемир'я на 9 травня і реакція України та США: головні новини України (дайджест)

Новини України 28 квітня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 28 квітня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, УНІАН

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні.

Під час спілкування з журналістами, глава Білого дому заявив, що він хоче, щоб Путін "підписав угоду", пише CNN.

відео дня

Трамп заявив, що Зеленський "готовий поступитися" Кримом заради досягнення миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський став зацікавленішим в угоді щодо корисних копалин, а зустріч із ним у Ватикані була "прекрасною".

Під час спілкування з журналістами Трамп позитивно відгукнувся про свою зустріч із Зеленським у Ватикані, і додав, що наступні кілька днів покажуть, чи був прогрес, пише Sky news.

КНДР вперше підтвердила участь у війні проти України і заявила про "перемогу"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що збройні сили КНДР були направлені до Росії. Вони беруть участь у бойових діях проти України на території Курської області. Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Брянськ масовано атакували БпЛА - палає російський військовий завод "Кремній ЕЛ"

У ніч проти 28 квітня в російському Брянську пролунала серія потужних вибухів. Безпілотники атакували завод мікроелектроніки "Кремній ЕЛ". Про це повідомляють російські Telegram-канали та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За словами місцевих жителів і російських пабліків, у місті зафіксували щонайменше 10 вибухів, які було чути у різних районах. Основною ціллю безпілотників став завод "Кремній ЕЛ", який спеціалізується на виробництві мікроелектроніки для військових потреб.

РФ змінила тактику на фронті: в ISW сказали, для чого окупанти використовують мотоцикли

Російські окупаційні війська намагаються компенсувати українські технологічні інновації та використання дронів на фронті, застосовуючи під час наступів по всій лінії фронту мотоцикли та інші цивільні транспортні засоби.

Хоч така техніка гучна і часто блокує гучність українських дронів, які наближаються до окупантів, проте вона дає змогу загарбникам підвищити свою швидкість та маневреність під час штурмів. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Для кого був третій стілець і чи "вигнав" Трамп Макрона: відомі деталі переговорів у Ватикані

У суботу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Білого дому Дональдом Трампом у Римі, куди глави двох держав приїхали на похорон Папи Римського Франциска.

"Путін знущається з Трампа і думає, що він його боїться": сенатор США зробив заяву

Російський диктатор Володимир Путін порушив кожну обіцянку, яку він дав президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.

Путін "знущається з президента Трампа на кожному кроці". Про це заявив сенатор Джон Кеннеді в ефірі одного з телеканалів.

У роботі "Епіцентру" стався масштабний збій: що кажуть у компанії

У понеділок, 28 квітня, в мережі будівельно-господарських гіпермаркетів "Епіцентр" стався масштабний збій. Користувачі повідомляють про проблеми у роботі кас та у мобільному застосунку магазинів.

За словами користувачів, у жодному з магазинів Києва неможливо здійснити покупку. Подібні скарги надходять також з інших міст України.

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня назвала точну дату

Погода в Україні у вівторок, 29 квітня, буде переважно сухою і сонячною, проте дві області накриють дощі.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона повідомила, де в Україні в ніч на вівторок ще будуть зберігатися заморозки.

Прямі переговори України та РФ: у Кремлі зробили заяву

Кремль очікує від Києва сигналу про готовність відновити прямі переговори. Про це заявив прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, російська сторона нібито готова до прямих переговорів з Україною, передає ТАСС.

Україна втратила винищувач Су-27 під час бойового завдання

Уранці 28 квітня під час виконання бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття атаки ворожих ударних безпілотників Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач Су-27. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

Путін оголосив нове "перемир’я" у війні: як відреагувала Україна

Російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги" (9 травня). Російські війська повинні припинити всі бойові дії на кілька днів. Про це пише російське пропагандистське агенство ТАСС.

"Шахеди" атакували Черкаси, містян терміново закликали вимкнути газові прилади: деталі

Російські окупанти у понеділок, 28 квітня, вдарили дронами по Черкасах. Внаслідок атаки був пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Він закликав містян поки що вимкнути усі газові прилади і не користуватися газом.

З 1 липня Україна переходить на стандартну номінальну напругу 230 В замість 220 В. Улітку, з підвищенням температури і збільшенням споживання електроенергії, можуть виникати проблеми з напругою в електричних мережах. Про це в інтервʼю Главреду розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Енергоблоки зупиняться на ремонт: стало відомо, чи вимикатимуть світло влітку

Енергоблоки атомних і теплових електростанцій регулярно зупиняють для проведення ремонтів. Є затверджений графік ремонтів: щороку під час міжопалювального періоду обов’язково проводиться профілактика та планове обслуговування.

Цього року виключень не буде – енергоблоки також зупинятимуть для проведення ремонтних робіт. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів в інтерв’ю Главреду, як це впливатиме на ситуацію з енергопостачанням і чи можуть влітку знову вимикати світло.

Росія висунула нові умови для миру: як реагує Україна та чого чекати від Трампа

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін оголосив нове перемир’я у війні проти України, яке буде тривати три дні в період святкування на території Росії 9 травня. Однак, нібито миротворчі ініціативи глави Кремля з тріском розбиваються об заяви його підлеглих. Зокрема, глава МЗС Сергій Лавров назвав офіційні умови Росії для початку мирних переговорів і закінчення війни проти України, які багато в чому суперечать плану президента США Трампа.

Главред зібрав головне, що варто знати про нові умови Росії для закінчення війни.

Президент США Дональд Трамп наполягає на постійному припиненні вогню для завершення війни Росії проти України. Про це заявила у понеділок прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи рішення російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна щодо триденного перемир'я на період святкування 9 травня в Росії, передає Telegraph.

Росія готується легітимізувати окупацію територій України - що вигадав Кремль

Росія планує чергову спробу легалізувати окуповані українські території шляхом залучення їх до виборів у Держдуму 2026 року. Мова йде про тимчасово окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, на тлі вимог Кремля щодо міжнародного визнання захоплених територій частиною РФ, російська Центральна виборча комісія вже сформувала там одномандатні виборчі округи.

"Росіяни дуже бояться втратити Крим": в ГУР розповіли про головну мету окупантів

Російські окупаційні війська продовжують насичувати тимчасово окупований Кримський півострів військами та техніку, боячись втратити його. Про це в коментарі "Крим реалії" повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

Є загиблий та поранені: на Миколаївщині чоловік кинув гранату в наряд поліції

У понеділок, 28 квітня, наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку в Миколаївській області. Під час виконання обовʼязку, нападник кинув гранату в правоохоронців. Четверо поліцейських зазнали поранень, один із них помер від отриманих травм. Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

Чи будуть в Україні вимкнення світла через блекаут у Європі

У Європі відбулись масштабні відключення електроенергії. Однак це не повинно вплинути на України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела на енергетичному ринку України.

Попри те, що Україна є частиною європейської енергосистеми, ситуація в країні залишається стабільною. Нині Україна практично не імпортує електроенергію.

Заморозки починають відступати: які регіони заливатиме дощем

Погода в Україні 29 квітня у деяких областях буде холодною. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 29 квітня у більшості областей синоптики оголосили штормове попередження через заморозки. Температура повітря може опуститись до -5 градусів. Оголошено І та ІІ рівні небезпечності.

Коли РФ може знову масовано атакувати Україну: експерт назвав точні дати

Попри оголошене російським лідером "перемир'я" з 8 по 11 травня, є ймовірність, що ворог все одно може атакувати Україну в ці дати. Російський злочинець полюбляє свята, тому обстріли можливі як за кілька днів до 9 травня, так і після цієї дати. Про це заявив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі КИЇВ24.

Перемир'я на честь 9 травня: у Зеленського відреагували на критику Білого дому

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на критичну заяву Білого дому щодо анонсованого Росією тимчасового перемир'я на 3 дні на честь 9 травня. Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram.

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