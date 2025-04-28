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Для кого був третій стілець і чи "вигнав" Трамп Макрона: відомі деталі переговорів у Ватикані

Анна Ярославська
28 квітня 2025, 11:25
846
Хоча Франція не організовувала зустріч президентів США та України тет-а-тет, вона "сприяла" її проведенню, а Ватикан відповідав за "логістику".
Трамп, Макрон, Зеленский
Трамп щось сказав Макрону і залишився із Зеленським наодинці / скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Для кого призначався третій стілець у залі базиліки Святого Петра
  • Яка роль Франції та Ватикану в проведенні зустрічі Трампа і Зеленського

У суботу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Білого дому Дональдом Трампом у Римі, куди глави двох держав приїхали на похорон Папи Римського Франциска.

ЗМІ звернули увагу на цікавий момент: президент Франції Еммануель Макрон підійшов до Трампа і Зеленського перед їхньою розмовою. Також на відео видно, що спочатку в залі базиліки Святого Петра розставляють не два, а три стільці. Трамп обмінявся кількома словами з Макроном, після чого третій стілець прибрали, щоб Трамп і Зеленський залишилися наодинці.

відео дня

Британський таблоїд Sun, аналізуючи відео, писав, що Трамп нібито попросив Макрона не брати участі в його розмові із Зеленським. Однак джерела The Telegraph у Єлисейському палаці спростували цю інформацію.

"Багато чорнила було пролито на "таємницю третього стільця" і на те, чи призначалося воно для Макрона, Кіра Стармера або перекладача. Чи був французький президент вигнаний після того, як спробував приєднатися до пари. Або Макрон пішов, відчувши, що Трампу і Зеленському потрібно поговорити наодинці", - пише видання.

За словами читця по губах, якого цитують британські ЗМІ, Трамп сказав французькому президенту: "Ви тут не праві, мені потрібно, щоб ви зробили мені послугу, вам тут не місце".

Наявність третього стільця багатьох спантеличила
Наявність третього стільця багатьох спантеличила / скріншот

"Хоча точний характер розмови залишається відкритим для тлумачення, французькі дипломатичні джерела дали зрозуміти, що крісло призначалося для перекладача, а не для Макрона", - зазначає The Telegraph.

"Люди божеволіють через третій стілець. (Він) призначався для перекладача, але в підсумку все перетворилося на бесіду тет-а-тет", - сказало джерело видання.

Співрозмовник журналістів додав, що французький президент "закликав президента Трампа зустрітися із Зеленським", а "Макрон заздалегідь поговорив із Зеленським, щоб переконатися, що він поговорить безпосередньо з Трампом".

Французький лідер нібито закликав Зеленського "підтвердити свою підтримку припинення вогню, а Трампа - посилити тиск на Росію".

Зазначається також, що, хоча Франція не організовувала зустріч президентів США та України тет-а-тет, вона "сприяла" її проведенню, а Ватикан відповідав за "логістику".

The Telegraph додає, що британський прем'єр Кір Страмер не мав наміру брати участь у цій розмові та провів власні переговори із Зеленським у резиденції британського посла в Римі.

Щодо того, хто був рушійною силою зустрічі, директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг сказав: "Це було взаємно".

Джерело в Білому домі повідомило, що в організації зустрічі немає нічого складного.

"Це було досить легко влаштувати. Вони обидва перебували в одному районі, тому влаштувати було легко", - сказав співрозмовник.

Зустріч Трампа із Зеленським у Ватикані

Як писав Главред, 26 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на похоронах Папи Франциска.

Зеленський описав свою зустріч із Трампом як "хорошу" та висловив надію, що вона може стати історичною, якщо буде досягнуто важливих результатів для двосторонніх відносин і міжнародної стабільності.

У Білому домі оцінили зустріч як "дуже продуктивну". За інформацією Офісу президента України, самі переговори тривали всього 15 хвилин, але їхній зміст має важливе значення для подальших кроків у співпраці між двома країнами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський став зацікавленішим в угоді щодо корисних копалин, а зустріч із ним у Ватикані була "чудова".

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