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Енергоблоки зупиняться на ремонт: стало відомо, чи вимикатимуть світло влітку

Альона Вороніна
28 квітня 2025, 16:07
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Харченко розповів, чи можливі відключення електроенергії у теплу пору року і що на це впливатиме.
Енергоблоки зупиняться на ремонт: стало відомо, чи вимикатимуть світло влітку
Стало відомо, чи вимикатимуть світло влітку/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чи вимикатимуть в Україні світло влітку
  • Що впливатиме на ситуацію з енергопостачанням

Енергоблоки атомних і теплових електростанцій регулярно зупиняють для проведення ремонтів. Є затверджений графік ремонтів: щороку під час міжопалювального періоду обов’язково проводиться профілактика та планове обслуговування.

Цього року виключень не буде – енергоблоки також зупинятимуть для проведення ремонтних робіт. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів в інтерв’ю Главреду, як це впливатиме на ситуацію з енергопостачанням і чи можуть влітку знову вимикати світло.

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"Щодо можливих проблем: ми наразі перебуваємо в набагато кращому стані, ніж минулого року — і з точки зору генераційних потужностей, і з точки зору готовності до літнього періоду. Чесно кажучи, суттєвих обмежень таких, які були торік, я не очікую", – зазначив він.

У той же час експерт наголосив, що ніхто не може передбачити результати російських обстрілів.

"Але якщо уявити, що ми будемо проходити літо у поточному стані енергосистеми, то серйозних обмежень я не передбачаю. Звісно, можливі різні варіанти: атаки, технічні аварії — усе може трапитися. Але загалом зараз ситуація в енергосистемі досить стабільна, щоб пройти літо з урахуванням графіків планових ремонтів", – сказав Харченко.

Енергоблоки зупиняться на ремонт: стало відомо, чи вимикатимуть світло влітку
Генерація електроенергії в Україні/ Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Укренерго прокоментували ситуацію з можливим поверненням відключень світла в Україні. Реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії справді є, зазначили в компанії.

Також раніше повідомлялося, що відключення світла можуть повернутись – було названо головну причину. Головна причина можливого відключення світла – вивід атомних блоків в ремонт.

Нагадаємо, повідомлялося, що за газ і світло доведеться платити більше – коли може зрости ціна. Ціни на електроенергію та газ можуть зрости – експерт розповів, коли це може статися.

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Хто такий Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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свет АЭС відключення світла електроенергія Олександр Харченко
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