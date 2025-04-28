Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Росіяни дуже бояться втратити Крим": в ГУР розповіли про головну мету окупантів

Юрій Берендій
28 квітня 2025, 18:55
322
Росіяни бояться втратити тимчасово окупований Крим та перекидають дедалі більше підрозділів для недопущення його захоплення, зазначили в ГУР.
'Росіяни дуже бояться втратити Крим': в ГУР розповіли про головну мету окупантів
В ГУР назвали головну ціль росіян в Криму / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Про що сказав Черняк:

  • Росіяни бояться втратити Кри
  • Ворог збільшує кількість військових та техніки на півострові

Російські окупаційні війська продовжують насичувати тимчасово окупований Кримський півострів військами та техніку, боячись втратити його. Про це в коментарі "Крим реалії" повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

Він зазначив, що у відповідь на загрозу втрати півострова російські війська збільшуватимуть кількість підрозділів і особового складу. За словами Черняка, головною метою Росії є гарантувати безпеку Криму та його оборону.

відео дня

"Вони дуже бояться втратити Крим. Крім того, вони намагаються утримати територію Херсонської області", - зазначив він.

Черняк підкреслив, що основне завдання російських військ полягає в тому, щоб утримати контроль над Кримом та не допустити його захоплення в майбутньому. Задля цього вони планують максимально зміцнювати півострів військами та технікою.

Анексія Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні Україна не має достатньо зброї для звільнення окупованого Росією Криму.

Після заяви американського президента Дональда Трампа про те, що Крим начебто залишиться під контролем Росії, у Кремлі несподівано заявили про нібито співпадіння їхньої позиції щодо завершення війни з баченням США. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У свою чергу політичний і економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що Україна ніколи не визнає Крим частиною Росії.

Інші новини:

Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ГУР новини Криму
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Заморозки починають відступати: які регіони заливатиме дощем

Заморозки починають відступати: які регіони заливатиме дощем

19:47Синоптик
Чи будуть в Україні вимкнення світла через блекаут у Європі

Чи будуть в Україні вимкнення світла через блекаут у Європі

19:14Україна
Є загиблий та поранені: на Миколаївщині чоловік кинув гранату в наряд поліції

Є загиблий та поранені: на Миколаївщині чоловік кинув гранату в наряд поліції

19:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому День перемоги не українське свято: історик вразив відповіддю

Чому День перемоги не українське свято: історик вразив відповіддю

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти літеру E

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти літеру E

Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду

Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду

Фортуна посміхнеться - 3 знаки зодіаку, яким пощастить в останні дні квітня

Фортуна посміхнеться - 3 знаки зодіаку, яким пощастить в останні дні квітня

Гороскоп на завтра 29 квітня: Близнюкам - хороші події, Левам - подарунок

Гороскоп на завтра 29 квітня: Близнюкам - хороші події, Левам - подарунок

Останні новини

19:59

Коли РФ може знову масовано атакувати Україну: експерт назвав точні дати

19:55

Хто насправді були гайдамаки: історик навів нові факти про повстанцівВідео

19:53

Експерти закликали ніколи не можна залишати їжу у фользі - в чому причинаВідео

19:49

Що одягнути жінці на хрестини в церкву: поради для хрещених та батьків малюка

19:47

Заморозки починають відступати: які регіони заливатиме дощем

Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025
19:28

Чергове "перемир'я"... заради війниПогляд

19:14

Чи будуть в Україні вимкнення світла через блекаут у Європі

19:05

Є загиблий та поранені: на Миколаївщині чоловік кинув гранату в наряд поліції

19:04

Чи можна в церкву без хустки — думка священика про сучасні правила

Реклама
18:55

"Росіяни дуже бояться втратити Крим": в ГУР розповіли про головну мету окупантів

18:52

Нардепам хочуть збільшити компенсацію за оренду житла: скільки вони отримуватимуть

18:31

Персик мрії — це реально: ключові поради від садівникаВідео

18:11

Росія готується легітимізувати окупацію територій України - що вигадав Кремль

17:58

Декларація про доходи-2025: хто має її подати і за що можуть оштрафувати

17:38

Камалія посварилася з відомим співаком: "Почав висловлювати претензії"

17:21

Як помити вікна без розводів: чудо-засіб, який не залишає слідів

17:08

Як отримати пишне цвітіння клематісу: експерт розкриває важливі деталіВідео

17:07

Прийдуть невдачі: що в жодному разі не можна робити 29 квітня

17:00

Бур'яни у дворі зникнуть, якщо обприскати їх одним простим засобом

16:50

Відеоспостереження із записом у хмару: як це працює? новини компанії

Реклама
16:47

"Трамп розчарований": в Білому домі вперше відреагували нове перемир'я Путіна

16:23

Залужний, Лукіч і Тайра зняли фільм — з іменами вчителів у титрах актуально

16:19

У Києві поховали 17-річного юнака, якого вбила ракета: що сказали друзі Дані

16:17

Росія висунула нові умови для миру: як реагує Україна та чого чекати від Трампа

16:07

Енергоблоки зупиняться на ремонт: стало відомо, чи вимикатимуть світло влітку

15:58

"Може скакати напруга": експерт сказав, чи витримають прилади перехід на 230 В

15:43

Сезон шашликів-2025: на скільки і за що можуть оштрафувати українців

15:38

Тіна Кароль зробила відверте зізнання про іншого чоловіка

15:38

Гель чи порошок: майстер розповів, що краще для пральної машиниВідео

15:22

Не так, як усі звикли: як раніше українці називали травень

15:22

"Шахеди" атакували Черкаси, містян терміново закликали вимкнути газові прилади: деталі

14:55

Мозгова розповіла, куди подівся її молодий чоловік

14:40

Путін оголосив нове "перемир’я" у війні: як відреагувала Україна

14:38

Гороскоп на травень 2025 для Левів: подарунок з-за кордону та проблеми в родиніВідео

14:34

Не можна сваритися та лихословити: яке церковне свято і день ангела 29 квітня

14:17

Євробачення-2025: Україна опиниться серед найкращих за прогнозами букмекерів

14:13

Діти будуть просити добавки: рецепт корисного морозива з одного інгредієнта

14:06

Головоломка на IQ: де заховалися три пташки

14:01

Урожай здивує: як правильно підживлювати малину навесні і вліткуВідео

13:40

Україна втратила винищувач Су-27 під час бойового завдання

Реклама
13:31

З чого роблять таба лапки: чи безпечні популярні в Україні іграшки

13:25

Скільки заробили українські моделі OnlyFans за 3 роки: голова ДПС назвав суму

13:23

Чи можна з неохрещеною дитиною гуляти на людях: священик дав відповідьВідео

13:04

Викликав питання: стилістка оцінила образи перших леді на похороні Папи Римського

12:36

Прилетить штраф 34 000 грн: для водіїв в Україні хочуть ввести нове покарання

12:25

Прямі переговори України та РФ: у Кремлі зробили заяву

12:14

Долар і євро подорожчали: який курс валют 28 квітня в Україні

12:09

"Тільки частина Росії": як зрадниця Марченко пропагувала в Україні

12:05

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня назвала точну дату

11:50

Подача позову без предмету спору: Порошенкам закидають використання суду з ознаками шахрайства

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Великдень 2025
Закуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти