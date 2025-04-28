'Росіяни дуже бояться втратити Крим': в ГУР розповіли про головну мету окупантів

Росіяни бояться втратити тимчасово окупований Крим та перекидають дедалі більше підрозділів для недопущення його захоплення, зазначили в ГУР.

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В ГУР назвали головну ціль росіян в Криму / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Про що сказав Черняк:

Росіяни бояться втратити Кри

Ворог збільшує кількість військових та техніки на півострові

Російські окупаційні війська продовжують насичувати тимчасово окупований Кримський півострів військами та техніку, боячись втратити його. Про це в коментарі "Крим реалії" повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

Він зазначив, що у відповідь на загрозу втрати півострова російські війська збільшуватимуть кількість підрозділів і особового складу. За словами Черняка, головною метою Росії є гарантувати безпеку Криму та його оборону.

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"Вони дуже бояться втратити Крим. Крім того, вони намагаються утримати територію Херсонської області", - зазначив він.

Черняк підкреслив, що основне завдання російських військ полягає в тому, щоб утримати контроль над Кримом та не допустити його захоплення в майбутньому. Задля цього вони планують максимально зміцнювати півострів військами та технікою.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні Україна не має достатньо зброї для звільнення окупованого Росією Криму.

Після заяви американського президента Дональда Трампа про те, що Крим начебто залишиться під контролем Росії, у Кремлі несподівано заявили про нібито співпадіння їхньої позиції щодо завершення війни з баченням США. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У свою чергу політичний і економічний експерт Тарас Загородній наголосив, що Україна ніколи не визнає Крим частиною Росії.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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