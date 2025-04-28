'Путін знущається з Трампа і думає, що він його боїться': сенатор США зробив заяву

Ставлення Путіна до Трампа не покращиться, доки Вашингтон не продемонструє рішучість у протистоянні Росії.

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Путін знущається з Трампа і думає, що Трамп його боїться, заявив сенатор Кеннеді/ колаж: Главред, фото: ОП, скріншот з відео

Коротко:

Сенатор США Джон Кеннеді заявив, що Путін "знущається з президента Трампа на кожному кроці"

Путін вважає, що Трамп його боїться

Ситуація не покращиться, доки США не покажуть рішучість у протистоянні РФ

Російський диктатор Володимир Путін порушив кожну обіцянку, яку він дав президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.

Путін "знущається з президента Трампа на кожному кроці". Про це заявив сенатор Джон Кеннеді в ефірі одного з телеканалів.

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Він наголосив, що ситуація не покращиться, поки США не покажуть рішучість у протистоянні країні-агресорці Росії.

"Путін думає, що ми його боїмося. Він вважає, що ми готові поступитися, аби тільки уникнути конфлікту. Щоразу, коли ми поступаємося без рішучої відповіді, він заходить ще далі. Путін розуміє тільки силу. Якщо ми не дамо йому зрозуміти, що готові обороняти свої принципи, він продовжить свої агресивні дії", – зазначив Кеннеді.

Також американський політик зазначив, що не вірить у надійність слів Путіна. Він наголосив, що російський диктатор вимагає збереження контролю над окупованими територіями, заборони вступу України до НАТО і припинення допомоги Україні з боку США і Європи.

Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Переговори України, США і Росії щодо миру – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський відповів Трампу, чи визнає Україна окуповані території російськими. Президент Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично тимчасово окуповані території російськими, зокрема, це стосується Криму.

Також раніше у Трампа зробили гучну заяву про завершення війни. Поточний тиждень може стати вирішальним у переговорах щодо припинення війни. Україна та Росія наразі знаходяться ближче до укладення мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки, але мирний процес ще не завершено, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Нагадаємо, Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду. Російському диктатору Володимиру Путіну потрібно продемонструвати прихильність припиненню війни в Україні, наголосив Трамп.

Також Трамп заявив, що Зеленський "готовий поступитися" Кримом заради досягнення миру. Президент США позитивно відгукнувся про свою зустріч з українським колегою у Ватикані.

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