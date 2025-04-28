Чи будуть в Україні вимкнення світла через блекаут у Європі

У Європі відбулись масштабні відключення електроенергії. Однак це не повинно вплинути на України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела на енергетичному ринку України.
Попри те, що Україна є частиною європейської енергосистеми, ситуація в країні залишається стабільною. Нині Україна практично не імпортує електроенергію.
"Ми зараз майже не імпортуємо електроенергію - це може бути тільки в деякі години і в дуже малих обсягах. В основному йде експорт", - зазначив співрозмовник.відео дня
Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що Україна готова допомогти у відновленні стабільної роботи енергомереж партнерів та союзників у Європі.
"Ми готові поділилися знаннями та досвідом, отриманими, зокрема, за час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Ми вдячні країнам ЄС за підтримку і завжди готові надати допомогу!" - написав Галущенко.
Відключення світла в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Укренерго прокоментували ситуацію з можливим поверненням відключень світла в Україні. Реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії справді є, зазначили в компанії.
Також раніше повідомлялося, що відключення світла можуть повернутись – було названо головну причину. Головна причина можливого відключення світла – вивід атомних блоків в ремонт.
Нагадаємо, повідомлялося, що за газ і світло доведеться платити більше – коли може зрости ціна. Ціни на електроенергію та газ можуть зрости – експерт розповів, коли це може статися.
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Хто такий Герман Галущенко?
Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".
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