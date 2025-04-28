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Заморозки починають відступати: які регіони заливатиме дощем

Ангеліна Підвисоцька
28 квітня 2025, 19:47оновлено 28 квітня, 20:36
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Погода в Ужгороді буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +21 градуса.
погода
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 29 квітня
  • Де температура повітря опуститься до -5 градусів
  • Коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні 29 квітня у деяких областях буде холодною. Синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 29 квітня у більшості областей синоптики оголосили штормове попередження через заморозки. Температура повітря може опуститись до -5 градусів. Оголошено І та ІІ рівні небезпечності.

відео дня

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

29 квітня - 1 травня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 29 квітня в Україні буде сонячна та суха погода. Дощ очікується на Чернігівщині та Сумщині. Заморозки протримаються на Лівобережжі.

Температура повітря підвищиться до +19 градусів. Вітер буде рвучкий у багатьох областях України. Заморозки поступово відступатимуть і температура повітря буде підвищуватись до +27 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 29 апреля
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня / фото: ventusky

Погода 29 квітня

В Україні 29 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у Чернігівській та Сумській областях. Вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних областях і в повітрі 0-3°; температура вдень 16-21° тепла, на сході та південному сході країни 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +21

За даними meteoprog, 29 квітня в Україні буде теплішою. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+21 градуса. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до +2...+14 градусів.

погода 29 апреля
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня / фото: meteoprog

Погода 29 квітня у Києві

У Києві 29 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту по області заморозки 0-5°; температура вдень 16-20", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 29 апреля
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні будуть грозові дощі та заморозки. Синоптики розповіли, які регіони атакує штормова погода. У південних та південно-східних областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікуються грози.

Вже 27 квітня Україна накрила потужна негода. У багатьох областях попереджали про заморозки та сніг. Погода у Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря вдень опуститься до +9 градусів.

27 квітня синоптик назвав точну дату, коли в Україну повернеться потепління.

"З 29 квітня можна вже буде очікувати різкого потепління. Атмосферний фронт уже пройде через усю країну", - каже народний синоптик Станіслав Щедрін.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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