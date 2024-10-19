Дрони атакували завод 'Кремній Ел' у Брянській області РФ: сталося загоряння

Влада РФ, як завжди, атаку на завод не підтверджувала.

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Дрони атакували завод в РФ / колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

У ніч на 19 жовтня дрони атакували важливий російський завод "Кремній Ел" у Брянській області. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

"Внаслідок детонації вибухового пристрою збитого безпілотника у горищній частині нежитлової будівлі сталося загоряння", - пише Telegram-канал.

Зазначається, що атаку на завод місцева влада не підтверджувала, але про це повідомляють місцеві жителі.

відео дня

Як повідомляє Telegram-канал, місцева влада повідомила лише, що "при відбитті атаки один з безпілотників врізався в нежитлову будівлю".

За їхніми даними, нібито постраждалих немає.

Удар по російському заводі "Кремній Ел" – відео:

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари дронів по РФ - що відомо

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня сили оборони України завдали удару по нафтобазі, де зберігались паливно-мастильні матеріали для російської армії.

9 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони російської федерації, що в Брянській області.

У ніч на 7 жовтня, Сили оборони України завдали удару по морському нафтовому терміналу в тимчасово окупованій Росією Феодосії. Українські сили успішно атакували об'єкт, попри наявність системи ППО "Панцир С-1", яка не змогла відбити атаку.

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